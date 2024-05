Los 4 tips infalibles para que tu casa se vea y sienta ordenada.

El orden del hogar es igual de importante que la limpieza. Para tener una mente ordenada se necesita pensar en un espacio ordenado, ¿O no? En esta nota, te dejamos 4 tips infalibles para lograrlo sin gastar de más.

El orden del hogar es igual de importante que la limpieza. Para tener una mente ordenada se necesita pensar en un espacio ordenado.

Cuando buscamos tips de organización, siempre aparecen los videos con muebles fabulosos que se pliegan y ahorran muchísimo espacio. Pero la realidad, es que mandarlos a hacer cuestan un buen dineral.

Sin embargo, existen otras formas de tener la casa ordenada y que transmita esa sensación de paz de una manera muy económica y sencilla. A continuación te dejamos cuáles son.

4 formas de ordenar y organizar la casa con bajo presupuesto

1. Usar contenedores en vez de paquetes

Si compras condimentos, arroz, jabón en polvo o cualquier producto que venga en paquete, no lo guardes en la alacena así; sino pasalo a un frasco o contenedor y etiquetalos. Pueden ser de vidrio o plástico y si no tenés podes usar tuppers. Es un excelente tip para mantener la cocina y el lavadero ordenados, o por qué no, el baño también.

Si compras condimentos, arroz, jabón en polvo o cualquier producto que venga en paquete, no lo guardes en la alacena así; sino pasalo a un frasco o contenedor y etiquetalos.

2. Los canastos, tu mejor aliado

Para guardar la ropa, el calzado o las carteras, procurá hacerlo en organizadores o canastos de plástico que puedas meter dentro del placard. Así, vas a poder ordenar todas tus prendas por color, uso o temporada y sacarla fácilmente. Vienen en un montón de tamaños y se pueden conseguir en por mayor para usar en todas las habitaciones de la casa.

Para guardar la ropa, el calzado o las carteras, procurá hacerlo en organizadores o canastos de plástico que puedas meter dentro del placard.

3. Esconder los cables

Dejar los cables de los aparatos electrónicos, lámparas o electrodomésticos a la vista genera ruido visual en el ambiente y, por lo tanto, la sensación de desorden. Por eso, te recomendamos esconderlos o taparlos con algún mueble.

Dejar los cables de los aparatos electrónicos, lámparas o electrodomésticos a la vista genera ruido visual en el ambiente y, por lo tanto, la sensación de desorden.

4. Ordenar de adentro hacia afuera

Si pensas en tu hogar en cuanto a su funcionalidad y ordenas tus prioridades, después el orden va a ser mucho más sencillo. Al orden mental, orden espacial.

Si pensas en tu hogar en cuanto a su funcionalidad y ordenas tus prioridades, después el orden va a ser mucho más sencillo.

¡Y listo! Con estos tips vas a poder disfrutar de tu hogar al máximo sin tanto esfuerzo.