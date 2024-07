Hacelo vos mismo: cómo transformar 5 objetos en macetas cancheras para el jardín.

Reciclar no solo es bueno para el medio ambiente sino también para el bolsillo. Darle un nuevo uso a viejos objetos le da un aire canchero, confortable y creativo a tu hogar. Por eso, en esta nota te mostramos 5 cosas que pueden convertirse en maceta en un abrir y cerrar de ojos.

Seguro que más de uno de estos objetos están en tu casa. Desempolvalos y aprovechalos para hacer este DIY que dejará un jardín precioso, colorido y aesthetic. A continuación, te dejamos uno por uno.

Palets

Los palets y cajones de madera inspiran un montón de piezas de decoración. Si te sobró alguno de una compra de verdulería, pintalo y aprovechalo para armar macetas súper vistosas en el jardín.

Cubiertas

Los neumáticos pueden ser macetas tanto de interior como de exterior; y lo bueno es que vienen en miles de tamaños para que elijas el estilo que más te gusta. Se pueden armar en el suelo, o bien, colgarlos en alguna pared y usar la parte de adentro para plantar.

Latas

Existen miles de formas de darles un segundo uso a las latas. Ser maceta es una de las posibles reencarnaciones y quedan preciosas pintadas a mano y en diferentes tamaños. Además, se pueden agujerear debajo para que escurra el agua.

Botellas de vidrio

Esta es una idea súper trendy ya que no solo tiene un estilo craftmade sino también vintage. Las botellas de Coca Cola o Seven Up, bien curvilíneas, se pueden pintar por dentro para que no pierdan su brillo característico. Aunque no son ideales para plantar, son hermosas como floreros.

Carretilla

Si tenés o conoces a alguien con una carretilla sin uso, esta es tu oportunidad. Si te gusta el estilo campestre y rústico, podes armar una súper maceta en el interior del cajón y ponerla a la vista en el jardín. Le dará un toque muy acogedor y hogareño.