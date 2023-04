Cinthia Fernández en el ojo de la tormenta: fue denunciada por tirar gas pimienta en la casa de un vecino

Durante la mañana de hoy en el ciclo desayuno americano emitido por América TV se dio a conocer un gran escándalo que protagonizó Cinthia Fernández en el barrio donde vive. En paralelo a la guerra que está viviendo en contra de su marido Matías de Federico la mediática no para detener problemas.

Cinthia Fernández fue denunciada.

Según los detalles que se dieron a conocer, el viernes 14 de abril la bailarina y modelo denunció que le rompieron la puerta de su casa y luego de eso tuvo un intenso cruce con sus vecinos. Los rumores indican que se acercó a la casa de uno de sus vecinos en medio de una fiesta y les tiró gas pimienta.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Carlos Monti quien aseguró que: “La gente de seguridad mezcla los dos temas”. Además, aclaró que primero sucedió el hecho en el que se vio implicada la puerta de la casa de Fernández y luego el incidente del gas pimienta.

“Se supone que primero a ella le rompieron la puerta y después pasó lo del gas pimienta a los invitados de la fiesta”, indicó el panelista. Asimismo, expresó que el padre de uno de los jóvenes presentes en la fiesta del vecino de Cinthia se vio afectado por el gas y tuvo que realizar la denuncia en su contra.

Por su lado, la trabajadora de DivasPlay habló sobre el caso a través de sus redes sociales y compartió: “Miren, ¿hermoso no? Ya puse cámara, alarma, tengo que blindar las puertas... ¿Estamos no?”.

Cinthia Fernández se cruzó al aire con el abogado de Cacho Garay y lo defenestró: “Muy grosero”

Tras la aprehensión de Cacho Garay, el abogado del humorista habló con el equipo de “Nosotros a la mañana” (El trece). Allí, el letrado protagonizó un fuerte cruce con Cinthia Fernández, que es una de las panelistas del ciclo.

Cinthia Fernández se cruzó al aire con el abogado de Cacho Garay.

El abogado de Garay, Daniel Romero, dio detalles de la situación de su defendido, pero a Cinthia Fernández no le pareció la forma de expresarse y se lo hizo saber.

“Él se encuentra en este momento aprehendido, no está detenido. Esta parte ha solicitado ayer el recupero de la libertad”, dijo Daniel Romero, sobre la situación del humorista que en horas de la tarde de este jueves quedó en libertad.

Cacho Garay recuperó la libertad: "los que me conocen saben quien soy"

Luego agregó, “tengo la suerte de conocerlo a Cacho hace muchos años, inclusive antes de que contrajera pareja con esta chica”. A su tiempo, Paula Trapani preguntó por qué Verónica Macías Bracamonte, esposa de Cacho Garay, realizó la denuncia, y el abogado afirmó: “Por lo que me ha contado el señor Garay, sería este tipo de brotes que le dan, y también con influencia de terceras personas”.

Fue entonces que, Cinthia expresó: “Yo no le quiero hacer una pregunta, simplemente no quiero dejar pasar como mujer y como comunicadora”. “Quiero aclarar que, que se haya casado hace 8 meses no significa nada, porque está, claramente, en una relación bajo manipulación. Usted públicamente la acaba de tratar de ‘loca’, a una persona que denunció violencia de género”, siguió.

“Eso no se hace, no tiene nada que ver que esté en tratamiento psicológico. Públicamente no debería expresarse así... Manéjese de otra forma respecto hacia una mujer. Fue muy grosero”, agregó contundente.