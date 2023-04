Cinthia Fernández le pidió a Antonio Ríos que use preservativo y el cantante sorprendió con su respuesta: “Es horrible”

Antonio Ríos fue novedad en los últimos días luego de que apareciera en escena otra supuesta hija no reconocida, que sería la descendiente número 21 del artista de música tropical.

Lo cierto es que a raíz de este suceso, el cantante tuvo un increíble ida y vuelva con Cinthia Fernández, quien le pidió que utilice preservativo, aunque la respuesta no fue la que esperaba.

Durante su paso por el programa “Nosotros a la mañana” (El Trece), la bailarina le reprochó al artista por esta situación y le consultó: “¿Por qué no te cuidás?”, a lo que Ríos respondió de forma tajante: “Nunca me gustó cuidarme. Es horrible”, y luego bromeó con el tema: “Ahora no me hace falta cuidarme”.

Sin embargo, como es lógico, esta contestación disgustó a la panelista, quien lo instruyó para prevenir enfermedades de transmisión sexual: “Hasta por las enfermedades hay que cuidarse”.

“No, no, no, sí sí sí”, respondió Antonio, que cuando le preguntaron si fue infiel, reveló: “Conviví con cuatro mujeres a la vez. Y las cuatro quedaron embarazadas. No sabían unas de las otras”. La respuesta sorprendió a todos en el estudio, mientras Ríos repetía que su testimonio “es verdad”.

Cinthia Fernández se grabó con un mini top y no dejó nada a la imaginación

Cinthia Fernández volvió al gimnasio y lo compartió con sus seguidores en Instagram que quedaron con la boca abierta al observar los primeros planos de su figura envidiable.

La modelo y bailarina mostró para sus fans partes de su rutina de entrenamiento en videos en Instagram Stories, donde tanto sus piernas como su delantera enamoraron.

Cinthia Fernández cuenta con más de 5.8 millones de seguidores en Instagram, y allí realizó de la exhibición de su cuerpo una práctica casi cotidiana en su vida y en las redes sociales. Suele compartir imágenes y videos sensuales en los que resaltaba sus atributos físicos.