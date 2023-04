Antonio Ríos realizará una prueba de ADN para confirmar una nueva hija: “Serían 21″

Indudablemente, dentro del género musical de la cumbia y todo el ambiente que lo rodea, Antonio Ríos es uno de los artistas más reconocidos y todos saben que su carrera comenzó siendo joven. En su momento, fue una figura tanto musical como masculina y eso se ve demostrado en la cantidad de hijos que tiene.

Antonio Ríos podría ser padre de una joven de 33 años.

En los últimos días, el cantante tuvo una profunda entrevista con Teleshow y habló sobre la gran familia que ha conformado. “Yo feliz porque están todos bien. Dos de mis cinco mujeres fallecieron de cáncer. Todas eran muy celosas conmigo y algunas se enojaban porque a los comienzos no ganaba demasiado dinero”, aseguró.

En paralelo a esto, en una de las últimas ediciones de Mañanísima, el programa a cargo de Carmen Barbieri, el hombre dio a conocer que una nueva mujer apareció en su vida para pedirle una prueba de paternidad. “Apareció una nueva hija, una chica de 33 años me saludó y me dijo ‘Hola papá'”, comentó en el programa.

Ante la sorpresa de todos los presentes en el programa, Antonio Ríos aseguró: “Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga papi ni nada parecido por ahora”. Más allá de lo inesperado de la noticia, el cantante se mostró muy tranquilo y dispuesto a realizar lo que se le pida.

Su recuerdo de la nueva hija

A pesar de ya ser mayor de edad, el músico tiene muy buena memoria y recuerda muchos de los rostros que ha visto en su vida. Por esta razón, aseguró: “Yo me acuerdo de hacerla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”.

Como es de público conocimiento, el hombre ya tiene veinte hijos y podría estar próximo a dar con la paternidad de su hija número 21. En cuanto a los demás hijos que tiene con diferentes mujeres, concluyó que: “Gracias a Dios hablo con todos”.