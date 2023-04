Tini Stoessel mostró un arriesgado piercing en una de sus zonas íntimas y causó furor en las redes

Tini Stoessel enloqueció a sus fanáticos una vez más. Y no, esta vez no se trata de una nueva canción o de algún look canchero, sino que Martina encendió las redes al lucir un piercing en una zona íntima. El hecho fue tan inesperado para sus seguidores, que no pudieron evitar comentar sobre su perforación.

En un posteo que data de hace siete días, Mariana Muzlera, la mamá de la intérprete de 26 años, publicó dos fotografías en las que se pueden ver disfrutando del verano de la costa oeste de Estados Unidos. En la descripción, @mluciamuz escribió: Los Ángeles de nuestro corazón”.

En las imágenes, Tini luce una ajustada y traslúcida remera blanca. Sus fans, siempre atentos a los icónicos looks de la cantante de “Miénteme”, no pudieron dejar de nota que no solo no lleva corpiño, sino que también porta orgullosa un piercing de barra que atraviesa su pezón izquierdo.

La foto fue compartida por la mamá de la Triple T en su cuenta de Instagram. Foto: mluciamuz / instagram.

El conocer este detalle de la cantante bastó para que sus redes estallaran con comentarios y me gustas. Una usuaria comentó: “¡Amo! Tiene un piercing en la bubi. Jamás podrán”. A ella, se sumaron otros internautas igual de sorprendidos.

“¿Vi bien?, ¿Tiene un piercing?”, “Lo único que veo es el piercing”, “¿Tini tiene nipple piercing?”, se preguntaban sus seguidoras. A ellas, se suman miles de comentarios que destacan la notable belleza de las mujeres y otras interacciones en las que los internautas se limitaban a comentar con emojis de fuego.