Vecinos de Morena Rial quieren echarla de un country en Córdoba

Morena Rial otra vez recibió denuncias. Es que luego de ser acusada de apropiarse de celulares y tras ser tildada de “mechera” por sustraer artículos en un local de ropa, la hija de Jorge Rial ahora sería considerada persona no grata en el barrio privado en el que vive.

Los vecinos del country donde ella vive juntaron firmas para echarla, según lo afirmó Pochi de Gossipeame en Mitre Live, programa conducido por Juan Etchegoyen, según Ciudad Magazine.

Morena Rial

“Morena se junta con gente de la villa Colonia Lola, tiene amistades de ahí, los hace ingresar al barrio, esta gente ingresa a casas de vecinos a robar y después se van con Morena en el auto, ese sería el modus operandi que tendrían”, indicó Pochi.

“Es gente bastante pesada, los vecinos habrían querido juntar firmas para echarla del barrio, hay como tres denuncias”, agregó Pochi bajo la sorpresa del presentador.

“A mí me sorprende lo que decís, hablo seguido con More, no estoy en la diaria obviamente”, respondió Juan, a lo que Pochi retrucó: “Esta es la información que me llegó desde allá, yo no lo invento, me escribieron personas del barrio”.

Por último, la instagrammer aseguró: “Me han escrito incluso desde las autoridades que supervisan las infracciones en Córdoba, me llega mucha info de Morena, me han dicho que maneja a veces alcoholizada y ha sido demorada en su momento también por eso”.

Morena Rial y una fuerte denuncia por abuso sexual infantil contra el chofer de su padre

Hace poco, Morena Rial denunció por abuso sexual a quien fue el chofer de su padre, Jorge Rial. La joven apuntó contra Pablo Mariano Báez, quien está acusado de haber abusado en tres oportunidades de la joven, cuando ella era menor de edad.

El hecho se hizo público en las últimas horas porque la joven y su abogado pudieron citar a indagatoria al exchofer de la familia, para el 3 de abril ante la Justicia.

More Rial.

En A La Tarde, programa que conduce Karina Mazzocco, detallaron la denuncia que data de 2018. Los abusos ocurrieron en 2016, cuando Morena tenía 16 años, y se dieron situaciones con quien fue el chofer de su padre, sin el consentimiento de ella.

“Los abusos se dieron entre los 16 y 17 años. Si ella hubiera prestado consentimiento, esto no sería delito, pero al ella denunciarlo, claramente está diciendo que no hubo ningún tipo de consentimiento”, explicó uno de los panelistas del programa de AméricaTV.

Morena Rial denunció al chofer de su padre por abuso sexual.

Además, indicó que el hombre era quien llevaba a Morena y a su hermana, Rocío Rial, al colegio y a otras actividades que las chicas tenían programadas en el día.

El primer abuso fue en junio de 2016 en la cocina del departamento en el que vivía con su hermana y con su padre, Jorge Rial. Otro de los episodios tuvo lugar en el ascensor del edificio y hubo una tercera situación, que ocurrió en el mismo lugar.

Incluso, la joven relató una frase que le habría dicho Báez: “Vos de acá no te vas sin que esté con vos. Te voy a violar. Vos no vas a estar con otro antes de que yo esté con vos”.

Morena contó con testigos que prueban el hecho. Una de ellas, es la exsecretaria de Rial que fue quien informó al conductor de esta situación y él decidió despedir a quien era su chofer.

“Rial se descompensa, tienen que llamar la ambulancia y automáticamente toma le decisión de echar al conductor”, relató el periodista.

“Esto ya está probado”, aseguró Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, quien explicó que la joven pasó la pericia y hay testigos que prueban el hecho. Además, la joven presenta “traumas complejos” por su historia de vida y los abusos que sufrió.