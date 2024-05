FIFA publicó un video inédito de Lionel Scaloni por su cumpleaños: es del segundo gol contra Francia

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, celebra su cumpleaños número 46 este jueves 16 de mayo, siendo felicitado por la comunidad futbolística en redes sociales en un gesto que no solo conmemora su nacimiento, sino también su destacada labor al mando de “La Scaloneta”.

La FIFA, por el cumpleaños de Lionel Scaloni, compartió un video inédito en donde el estratega argentino revela detalles íntimos. En este material exclusivo, Scaloni explica meticulosamente la táctica detrás del segundo gol en la final entre Argentina y Francia.

“Nosotros normalmente, Ángel o el extremo, juega siempre al lado derecho y este partido decidimos que juegue del lado izquierdo porque creíamos que de ese lado podíamos tener profundidad”, explicó Lionel en el clip.

Luego de la consulta del periodista Christian Martin sobre el papel donde anotó las tácticas de ese día, Scaloni respondió: “Me gusta, me gusta escribirlo así claro con los números y bueno, después las explicaciones iban variando en base a los partidos porque uno puede tener mil ideas, y después en la cancha no salen”.

“Nosotros teníamos claro, hay veces que la posición está muy buena, pero llegar en cinco, seis, siete segundos al arco rival, con la precisión que lo hacen ellos es increíble y lo hacen los grandes jugadores”, añadió en el video compartido por FIFA.

Saludos para Lionel Scaloni en su cumpleaños 46

Los saludos no se limitaron al ámbito internacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la CONMEBOL también se sumaron a las felicitaciones.

La AFA escribió en su cuenta oficial de Twitter: “¡Feliz cumple, Lionel Scaloni! Que disfrutes tu día, campeón”, mientras que la CONMEBOL destacó: “¡Feliz cumpleaños, Lionel Scaloni! Hoy celebra un año más el entrenador de la Selección @Argentina, campeón de la CONMEBOL @CopaAmerica, #Finalissima y la @FIFAWorldCup”.

Lionel Scaloni cumple 46 años este 16 de mayo

Además de los saludos, Scaloni recibió una grata noticia por su cumpleaños. La CONMEBOL aprobó la ampliación de la lista de jugadores para la próxima Copa América, pasando de 23 a 26 futbolistas, una decisión que seguramente será bien recibida en el equipo argentino de cara al torneo en Estados Unidos.