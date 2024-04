La sorpresiva declaración de Jorge Rial sobre el embarazo de su hija, Morena Rial

La noticia de que Morena Rial está esperando a su segundo hijo la dio Luis Ventura y esto no le gustó nada a la joven, quien también le habría pedido una importante suma de dinero al periodista, según contó Yanina Latorre. Además, se supo cuál fue la reacción de Jorge Rial al enterarse que volverá a ser abuelo.

Morena y Jorge llevan más de un año enemistados tras su última gran pelea mediática donde ella expuso situaciones íntimas de su familia y hasta amenazó a su padre con contar cosas que podrían comprometerlo.

Morena Rial y su nuevo novio. Foto: Ciudad.com

Sin embargo, le hizo llegar la noticia de su tercer embarazo, ya que el año pasado perdió un bebé transitando el primer trimestre. Morena le envió la ecografía por WhatsApp y de esta manera él se enteró que su nieto va a tener un hermanito.

Fue Yanina Latorre quien habló con Rial y le preguntó cómo había tomado la noticia, a lo que él respondió: “No estoy contento ni descontento. Yo tomé una distancia amigable, prudencial. Me di cuenta que yo ya no puedo con esto”.

Morena Rial le pidió 25 mil dólares a Luis Ventura

Además, la panelista de LAM destacó que el conductor no sabe en qué quedó el tema legal de su nieto, ya que actualmente vive en Córdoba con su papá. “Él no sabe en que quedó, pero él entiende como que Morena habría entregado al hijo”, señaló Yanina.

Por otra parte, la esposa de Diego Latorre se refirió a quién sería el padre del bebé que está en camino: “Qué poco responsable haber quedado de nuevo embarazada, la manera en la que nos enteramos… A Ventura ella lo llama, le dice ‘estoy embarazada’ y le pide 25 mil dólares para mudarse”, comenzó a relatar.

“25 mil dólares, no laburás de nada, loca, acomódate, tenés un hijo. En esta, que no soy amiga de Rial, lo banco y le doy la derecha. Todo tiene un límite”, expresó la angelita fiel a su estilo.