Jorge Rial rompió el silencio y habló sobre la relación con su hija Morena

Desde hace varios meses que es de público conocimiento el mal momento económico que está viviendo Morena Rial. Su padre, Jorge Rial, no enfrentó a los medios en ninguna ocasión hasta el día de hoy.

Qué le pasó a Morena Rial. / Archivo

El famoso conductor de televisión se vio sorprendido por un móvil del programa Mañanísima y se atrevió a hablar sobre la situación particular de su hija. More no deja de ser noticia porque ataca a su padre para que la ayude, pero cuando recibe algún tipo de ayuda no actúa de la mejor manera.

“¿Viste cómo dejó el departamento’”, le expresó el periodista a Rial, quien contestó: “Me contaron, igual te podes imaginar que conozco el tema”. De esta manera dejó en claro que sabe los detalles al respecto, aunque no aseguró actuar sobre ello.

Jorge Rial fue tajante con Morena tras los destrozos del departamento.

Para sorpresa de todos, la actitud de Rial fue directa tanto con el medio de comunicación como con su hija: “Pero ella es grande y se tiene que hacer responsable ella, yo no tengo nada que ver. Calculo que se hará responsable, yo me hago responsable de los míos”. Es así que expresó una postura tajante y, a la vez, distante de su hija menor.

Para aprovechar la situación del móvil, le consultaron cómo está la relación con su hija ya que han tenido idas y vueltas entre muchas peleas polémicas. Sobre esto, el periodista dijo: “Hay una prudente y sana distancia, ella está en Córdoba y yo acá, pero sí hablamos, es mi hija y la madre de mi nieto”.

Luis Ventura trató de ayudar a Morena Rial y ella no actuó bien: “No quiso o no pudo”

Luis Ventura charló con Yuyito González en Empezar el día, por Ciudad Magazine y aseguró haberle ofrecido un empleo a Morena Rial tras analizar el difícil presente que atraviesa la joven influencer.

Luis Ventura le ofreció trabajo a More Rial.

Ventura brindó un dato sobre Morena al contar que “le estamos dando laburo. Es más, yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”.

“Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba mi hermano más chico, Carlos. Le dije ‘andá que él la iba a formar’”, contó Luis Ventura.

Luis Ventura le ofreció trabajo a More Rial.

Tras narrar esto, manifestó que no ha funcionado su idea ya que Morena “arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron”.