Morena Rial y el desesperado pedido que le hizo a Jorge Rial: “No le cuesta nada”

Morena Rial atraviesa actualmente una de las etapas más difíciles de su vida y solicita asistencia de manera urgente. Hace varias semanas que se encuentra sin hogar y hasta perdió a su hijo de su lado.

Qué le pasó a Morena Rial. / Archivo

Como es de esperarse, la joven influencer no da a basto ni encuentra un trabajo para poder satisfacer sus necesidadees básicas por lo que tuvo que acudir desesperada a su padre. En conversación con Socios del Espectáculo (eltrece), More detalló que en la actualidad descansa en las residencias de sus amistades, aunque también ha alquilado habitaciones por las noches.

Mientras su hijo está viviendo con Facundo Ambrosioni, la morocha declaró en televisión: “Estoy viviendo en Córdoba y no lo tengo al nene, pero estamos en eso. Obvio que lo reextraño, es lo único que yo tengo”.

Morena Rial en "Socios del espectáculo". (Foto: Captura de pantalla)

“No es que estoy a la deriva, pero alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para vivir. Eso me hace no poder tener al nene todos los días porque si vos cada dos días tenés que cambiarle el lugar al nene, le estás haciendo un daño. No tiene un lugar físico. Por ende, decidimos que hasta que yo no pueda resolver esa situación, el nene no va a estar conmigo”, explicó.

Morena Rial mostró a su hijo y está enorme (Foto: Instagram/@moreerial)

El pedido desesperado de More Rial a su padre

La situación la supera y, entre lágrimas, habló a la cámara asegurando que “aunque la jueza dijo que lo tengo que tener yo, hasta no lograr eso, no puedo”. De esta forma, no le quedó otra opción que acudir a su padre, con quien no tiene la mejor relación en este momento.

“Depende de mí porque yo ya soy grande, pero yo creo que no le cuesta nada ayudarnos a tener un hogar donde estoy. No te estoy diciendo ‘manteneme la joda, manteneme la comida’. La plata que yo hago con las redes sociales es la que estoy usando para alquilar un departamento”, expresó.

“La plata no alcanza. Era eso más que nada, no es que estoy en situación de calle, como dicen”, aseguró, mientras contaba cómo son sus días. “Estoy viviendo en la casa de mis amigos”, concluyó.