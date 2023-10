More Rial habló sobre la visita que realizó a la cárcel de Batán: ¿amigo o amante?

La semana pasada, More Rial se convirtió en un tema popular en las redes sociales y en los programas de entretenimiento, ya que visitó a una persona conocida en la cárcel de Batán. Hoy, la hija del ex conductor de “Intrusos” abordó este asunto en una entrevista o declaración pública.

Morena Rial sorprendió con una postal de San La Muerte

En una nueva edición del programa “Bien de Mañana”, la joven influencer y creadora de contenido habló sobre esta situación en particular por la que fue noticia en todos los portales hace algunos días. “Para empezar, quiero decir que esa persona tiene una familia y la exposición que le han dado no me parece bien”, fueron las primeras palabras.

More Rial y su paseo por la cárcel de Batán.

Para aclarar todo lo que se rumoreó y dijo sobre esta visita al penal, More agregó: “Tengo una amistad. Fui de buena onda. Está lejos de su casa y yo fui para Mar del Plata y no me costaba nada dejarle algunas cosas”.

El amigo presidiario de More Rial

Sin lugar a dudas, ella es muy consciente de la exposición que tiene y como todo se convierte inmediatamente en rumores sobre sus vínculos sentimentales tuvo que salir a aclarar: “No estoy en pareja con nadie. Ni con él ni con ninguna otra persona… Y me parece de más que pongan su cara o sus datos. No tienen por qué hacerlo”.

Como era de esperarse, los panelistas de dicho programa están atentos a todos los detalles y uno de ellos fue Pampa Mónaco. El comunicador le consultó: “¿Por qué el ingreso figura como concubina? ¿Tuviste que decir que sos la novia para que te dejen pasar?”.

Ante la consulta desubicada de Pampa, More respondió con fundamentos y conocimientos oficiales y reales sobre la situación carcelaria: : “En un servicio penitenciario solo pasan familiares o personas directas. No podés decir ‘soy una amiga, voy a pasar’”.

Antes de cerrar la entrevista, Guido Süller fue quien no tuvo miedo de nada y tuvo una frase punzante para expresarle a la hija de Jorge Rial: “Lo que todo el mundo dice es que una visita higiénica”. El comentario descolocó a Morena quien se limitó a aclarar: “No, chicos. Fuimos dos personas... Lo conozco hace mucho y es mi amigo”.

Jorge Rial quiere la tenencia del hijo de Morena

