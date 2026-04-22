Lejos de los medios, estos son los negocios de Lucía Gómez Centurión, la esposa de Darío Barassi

Desde que irrumpió en los medios de comunicación la imagen de Darío Barassi creció de manera exponencial hasta llegar a convertirse en uno de los conductores más carismáticos. No obstante, cada vez que tiene la oportunidad, muestra su lado más privado, donde su familia ocupa un rol clave.

En reiteradas oportunidades, se lo vio de lo más acaramelado con su esposa , Lucía Gómez Centurión , con quién se casó hace diez años y es la mamá de sus dos hijas: Emilia e Inés . Sin embargo, ella mantiene un perfil sumamente reservado del ojo mediático, aunque pisa fuerte en negocios relacionados a la educación y la salud mental.

A diferencia de Barassi , eligió desarrollar su carrera lejos de las cámaras y los estudios de televisión. Si bien suele acompañar al presentador en distintos eventos públicos, la especialista en educación y en la psiquis humana lidera un ambicioso proyecto institucional propio.

Lo primero que llama la atención al ver su curriculum, es que es Psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires en 2008. Dos años después de ese logro, comenzó a formar parte de un proyecto que mantiene hasta el día de hoy: Aprentia, donde actualmente ostenta el cargo de directora y coordinadora pedagógica, un espacio orientado al apoyo académico y al desarrollo de herramientas educativas para estudiantes. " Somos un equipo joven conformado por Coordinadores Pedagógicos y Tutores que trabajan en forma articulada", se puede leer en la página web.

Según explican institucionalmente, el trabajo que realizan se trata de "un servicio especializado en brindar soluciones a los problemas de desempeño escolar que tienen cada ve más estudiantes y preocupa a instituciones familiares, educativas y políticas", centrándose en los "aspectos emocionales y pedagógicos" de cada uno.

Más allá de su faceta profesional y el trabajo que lleva a partir de su título, la psicóloga de 36 años también ha tenido su etapa como influencer, aunque no de manera tan sostenida como su esposo. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 220 mil seguidores, se pueden encontrar campañas y promociones con algunas empresas, entre las que se destacan una serie de publicaciones con una reconocida marca de cuidado personal.

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Lejos del ruido mediático, Lucía Gómez Centurión continúa consolidando su propio camino profesional, combinando su formación en psicología con proyectos educativos que buscan acompañar el crecimiento académico y emocional de los estudiantes. Su perfil discreto y su compromiso con la educación la posicionan como una figura clave detrás de escena, con un trabajo que crece silenciosamente y con impacto real en su comunidad.