El día en el qué Darío Barassi participó de 100% lucha: cuál fue su personaje

Sin otras opciones, la producción del programa que conducía Leo Montero, le ofreció subirse al ring al sanjuanino y este aceptó.

Darío Barassi es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina por su labor al frente de ciclos exitosos como 100 Argentinos Dicen y Ahora Caigo. En las últimas horas, se filtró una noticia inesperada para el ambiente del espectáculo: participó como luchador de 100% Lucha, el programa conducido por Leo Montero en Telefe.

Una página de Instagram llamada @100xcienevolution que se dedica a revivir momentos del programa, lanzó esta revelación. "Hace años hay una teoría de que los productores de Telefe estaban apurados en lanzar este personaje y no tuvieron más remedio que ofrecérselo ni más ni menos que a Darío Barassi", subraya el video publicado.

Darío Barassi Darío Barassi fue uno de los personajes de 100% Lucha. web En ese momento, el actual conductor de Ahora Caigo estaba trabajando como notero en AM, el ciclo conducido por Vero Lozano y Leo Montero, que trabajaba allí además de 100% Lucha.

Si bien el video comenzó como una teoría, dos comentarios en el posteo reafirmaron que efectivamente Barassi estuvo en el reality y hubo una gran sorpresa en el mundo de la televisión. "Barassi quería seguir a Leo Montero a toda costa y Leo, que conducía AM, le hizo la mano para entrar en 100% Lucha.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 100%Evolution La Nueva Lucha (@100porcientoevolution) "A pesar de estar acostumbrado a los golpes, ya que fue rugbier, con el correr de las luchas y los golpes recibidos se fue", dijo Eduardo Husni, uno de los comentaristas del programa junto a Osvaldo Príncipi. Además, Hip Hop Man, uno de los personajes más recordados del ciclo, comentó: "Era fuerte el pibe, entrenaba siempre, nos pedía consejos, pero una cosa es entrenar y la otra ya luchar. No aguantó. Igual después le fue bien en su carrera. Fue la decisión correcta salirse".