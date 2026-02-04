4 de febrero de 2026 - 09:16

El día en el qué Darío Barassi participó de 100% lucha: cuál fue su personaje

Sin otras opciones, la producción del programa que conducía Leo Montero, le ofreció subirse al ring al sanjuanino y este aceptó.

Darío Barassi fue uno de los personajes de 100% Lucha.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Una página de Instagram llamada @100xcienevolution que se dedica a revivir momentos del programa, lanzó esta revelación. "Hace años hay una teoría de que los productores de Telefe estaban apurados en lanzar este personaje y no tuvieron más remedio que ofrecérselo ni más ni menos que a Darío Barassi", subraya el video publicado.

Darío Barassi
En ese momento, el actual conductor de Ahora Caigo estaba trabajando como notero en AM, el ciclo conducido por Vero Lozano y Leo Montero, que trabajaba allí además de 100% Lucha.

Si bien el video comenzó como una teoría, dos comentarios en el posteo reafirmaron que efectivamente Barassi estuvo en el reality y hubo una gran sorpresa en el mundo de la televisión. "Barassi quería seguir a Leo Montero a toda costa y Leo, que conducía AM, le hizo la mano para entrar en 100% Lucha.

"A pesar de estar acostumbrado a los golpes, ya que fue rugbier, con el correr de las luchas y los golpes recibidos se fue", dijo Eduardo Husni, uno de los comentaristas del programa junto a Osvaldo Príncipi. Además, Hip Hop Man, uno de los personajes más recordados del ciclo, comentó: "Era fuerte el pibe, entrenaba siempre, nos pedía consejos, pero una cosa es entrenar y la otra ya luchar. No aguantó. Igual después le fue bien en su carrera. Fue la decisión correcta salirse".

Qué personaje era Darío Barassi en 100% Lucha

Según se supo, el personaje de Darío Barassi fue Arturo Mardalis, más conocido como Doctor Calambre. "Hizo una prueba de vestuario y le gustó. Debutó en una primera lucha contra el surfista -Johnny Wave- pero inmediatamente renunció.

Darío Barassi
Embed - Johnny Wave Vs Arturo Mardalis - Parte 2 - 100% Lucha

"Dijo que el surfista le había pegado demás y no le gustó", indicaron en el posteo de Instagram. No se supo por cuánto tiempo estuvo, porque si bien en el video publicado detallaron que duró solo una pelea, Husni expuso exactamente que "con el correr de las luchas y los golpes recibidos, se fue", dando a entender que fueron varias peleas las que disputó Barassi.

