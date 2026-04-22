22 de abril de 2026 - 07:05

Desapareció el look de Madonna en Coachella y promete una recompensa a quien se lo devuelva

La artista participó del festival de música como invitada especial de Sabrina Carpenter. “Este momento tan importante cambió cuando descubrí el robo”, asumió.

Aparición especial de Madonna durante la actuación estelar de Sabrina Carpenter.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Con un mensaje de preocupación, Madonna anunció que ofrecerá una recompensa para recuperar el vestuario que utilizó durante su reciente participación en el festival Coachella, donde fue invitada especial de Sabrina Carpenter. Según explicó, las prendas desaparecieron poco después de su presentación.

Vuelve Madonna: nuevo álbum con guiño al pasado y rumores de gira internacional
Así es la macabra mansión de Las Matas donde fue vista por última vez Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel

El reclamo lo hizo público a través de sus redes sociales, donde detalló cuáles son las piezas robadas y remarcó el valor simbólico que tienen. Entre los elementos faltantes mencionó una chaqueta, un corsé, un vestido y otros accesorios que formaban parte del conjunto.

"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.

Madonna ofrece recompensa por su devolución

Durante su aparición en el escenario, la artista había destacado que parte de ese vestuario correspondía a prendas que utilizó en 2006 (el corsé, las botas y la chaqueta). En ese sentido, subrayó que no se trata solo de ropa, sino de objetos con valor histórico dentro de su carrera.

"No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó. Ante la situación, la cantante pidió colaboración para recuperar las piezas y aseguró que recompensará a quien aporte información: "Ofrezco una recompensa por su devolución".

El vestuario que reclama Madonna.

Madonna se presentó el pasado viernes por la noche junto a Sabrina Carpenter, actualmente en auge, con un conjunto completamente morado. Su participación incluyó interpretaciones a dúo de Vogue y Like A Prayer, además de una canción que formaría parte de su próximo trabajo discográfico.

Días antes, había confirmado el lanzamiento de Confessions On a Dance Floor. Part II, previsto para el 3 de julio.

