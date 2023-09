La inesperada defensa de Morena Rial a Aníbal Lotocki: “Deberían dejar de acusar a una persona de asesina...”

Luego de la trágica muerte de Silvina Luna, quien sufrió complicaciones de salud después de realizarse una cirugía estética con el médico Aníbal Lotocki, Morena Rial salió en defensa del controvertido profesional. La hija de Jorge Rial, quien recientemente admitió haberse sometido a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de sus glúteos, compartió su insólita opinión a través de Instagram, “Lo amo” dijo.

En la madrugada del domingo, Morena utilizó la función de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores. Cuando un seguidor le preguntó si no le asustaba someterse a “tantas operaciones” después de lo que ocurrió con Silvina Luna, Morena fue contundente en su respuesta.

Morena Rial defendió a Lotocki en su cuenta de Instagram.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa”, comenzó Morena su defensa del Dr. Lotocki.

Luego, continuó: “Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal, no lo hacen público ni los atacan, y digo mis motivos”.

Morena continuó en su posteo: “cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma lo productos introducidos pero a cada persona, antes de ser operada, es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir. Creo que cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, enfatizó.

La influencer en otra historia comentó sobre la situación legal de Lotocki al ser consultada sobre qué piensa de él, señalando: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante”.

“Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar” escribió y concluyó: “Creo que deberían dejar de acusar a una persona de asesina solo por un minuto de fama”.

Las operaciones de Morena Rial

La hija de Jorge Rial no lo esconde y más de una vez contó en las redes los diferentes retoques que se hizo. La joven se operó el abdómen tras una bariátrica, se hizo una lipo en los brazos, una bichectomía, se aumentó los senos y ahora, fue por un aumento de los glúteos.

Morena Rial pasó por el quirófano.

“¿More te agrandaste los glúteos?”, fue el mensaje que recibió de un seguidor. Morena se limitó a responder que sí y sumó una nueva imagen que se tomó en el espejo de un ascensor, esta vez con un jean que dejaba a la vista el resultado de su cirugía, de la que está orgullosa. La mediática no dijo con quién se realizó la operación.

