More Rial se quedó en la calle y atraviesa una dramática situación: “Es muy difícil”

Todo el mal siempre encuentra forma de llegarle a Morena Rial. La hija del famoso conductor de televisión, Jorge Rial, está pasando uno de los peores momentos de su vida y ruega por recibir ayuda.

Qué le pasó a Morena Rial. / Archivo

La joven influencer reveló que no tiene un lugar fijo ni casa para vivir y anda a cuestas con su hijo Francesco en la calle. Cada día que pasa es un gran desafío para ella y la situación es cada vez peor.

De frente a los medios de comunicación, su abogado expresó la preocupante situación que Morena está viviendo. “Es intolerable la situación actual de Morena Rial, que se encuentra sin vivienda, alquilando habitaciones por día. Triste que su familia mire para otro lado, sabiendo que hay un menor de por medio”, confesó.

El posteo de Morena Rial. / Archivo

En agradecimiento a su apoyo y compañía, la hija del ex Intrusos republicó el posteo de su abogado y le dejó algunas palabras: “Gracias por estar siempre. Trato de hacer lo imposible para que mi hijo esté bien, pero es muy difícil estando sola”.

Un componente adicional de complejidad en esta situación es la postura de su padre. El conductor habría optado por no brindarle dinero a su hija, manifestando su deseo de que Morena salga a trabajar y se sostenga económicamente por sí misma.

Qué le pasó a Morena Rial. / Archivo

La terrible situación económica de Morena Rial

Hace algunos meses, Morena Rial sufrió un importante robo en la provincia de Córdoba y desde allí nada mejoró para ella. Un tiempo después dio a conocer que le habían cerrado su cuenta de Instagram y eso le impedía por completo trabajar desde las redes como ella solía hacerlo.

More Rial posó frente al espejo dejó en shock en Instagram.

Más allá de todo esto, un ángel llegó a su vida y le ofreció un trabajo que para ella siempre fue soñado. Esa persona fue su padre, quien le consiguió un trabajo de fotografa: “Ella quería ser fotógrafa y le ofrecí que fuera a la revista Paparazzi. Después le ofrecí el departamento de fotografía del Diario Crónica, donde estaba mi hermano Carlos. ‘Andá que él te va a formar’, le dije”.

Jorge Rial y Morena Rial.

A pesar del esfuerzo que realizó su padre, dejando de lado sus diferencias, la joven no quiso continuar con la formación y esta nueva rutina de trabajo por lo que renunció. “Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron… Ya es un tema que me escapa”, lanzó su padre en una entrevista.