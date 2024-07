Morena Rial denunció al padre de su bebé por violencia de género: el descargo en redes

Morena Rial habría sido víctima de violencia de género de parte del padre del bebé que espera, por lo que aseguran que lo denunció acompañado por su abogado, Alejandro Cipolla. Fue Pepe Ochoa, productor de LAM, quien dio detalles del mal momento que habría atravesado la hija de Jorge Rial, que alertó a sus vecinos.

Según contó Ochoa, el lunes por la noche hubo una fuerte discusión y fue cuando los vecinos llamaron al 911 tras escuchar gritos y golpes que provenían del departamento de la joven.

Matías Ogas es la actual pareja de Morena, con quien espera a su segundo hijo, y a quien habría denunciado a raíz de esta situación. Cabe resaltar que la hija del periodista transita su séptimo mes de embarazo, lo que agrava aún más esta situación.

Matías Ogas, el novio de Morena Rial

“Morena Rial denunció por violencia de género a su actual pareja, Matías Ogas. Este tema lo venía siguiendo con Ángel (De Brito) mano a mano para ver qué es lo que estaba pasando pero, hasta que no hubiera denuncia o me lo confirmara Morena, yo no iba a salir a hablar”, aclaró Pepe Ochoa en LAM y de esta manera dejó en claro que el joven ya fue denunciado.

“El lunes a la noche, hubo una discusión muy fuerte en su departamento; escaló a gritos y los vecinos escucharon golpes. Los vecinos llaman al 911 y la policía se acerca, intenta contener esa situación y Morena sale del departamento diciendo que estaba todo bien, que no pasaba nada...”.

“Muchos vecinos se alarmaron, por eso le hablaron a Pablo Layus y conmigo también se comunicaron”, aportó Pepe sobre la noticia de la denuncia de Morena contra su novio.

Morena Rial y su nuevo novio. Foto: Ciudad.com

El descargo de Morena Rial en sus redes

Luego de que la noticia tomó trascendencia mediática, Morena Rial publicó un descargo en sus redes en el que pidió respeto, ya que atraviesa un difícil momento personal. Este escrito lo publicó en sus historias de Instagram y es la única declaración que hizo hasta el momento.

“Estoy bien, dejen de inventar cosas o agravar la situación porque estoy pasando un momento difícil de mi embarazo y pido respeto por mi y por el padre de mi hijo. Si no tienen información o lo que fuere no hablen sin conocimiento por la criaturita que viene en camino y no tengo xq dar declaraciones sobre nada”, expresó Morena.

Al mismo tiempo que destacó: “Lo que sucede o no puertas adentro es un problema que debo resolver yo, no cualquiera debe meterse en esto. ya estoy cansada que en Buenos Aires tiren la lengua de lo sucedido sin certezas. Gracias”.

“Sean respetuosos porque es un tema delicado y me trae complicaciones en mi embarazo y no quiero que le pase nada a mi bebé por informaciones erróneas. gracias”, cerró.

El descargo de Morena Rial.

Para atención, contención y asesoramiento por situaciones de violencia por motivos de género tenés que llamar al 144: línea gratuita las 24 horas los 365 días del año.