Sorprendieron a Morena Rial robando teléfonos de alta gama y quedó imputada

Grabaron a Morena Rial robando en un negocio, el cual pertenece a un familiar de Facundo Ambrosioni, su ex. En el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, aseguraron que los videos captados por una cámara de seguridad comprobaron que se llevó varios iPhone. A raíz de esta situación, la Justicia decidió imputarla.

Carlos Nayi, el abogado del demandante, contó en El show del Lagarto (eldoce) que la mediática podría recibir, como mínimo, seis años de condena, y adelantó que si los cargos de coacción y amenazas avanzan contra ella, se sumarían otros seis años. La joven accedió a ir a declarar luego de dos llamados, y lo hizo en compañía de una amiga y su letrado.

La hija de Jorge Rial eligió un atuendo bastante particular para evitar ser reconocida, pero no pudo evitar que un curioso la retratara: se puso un maxibuzo rosa con capucha que no le sirvió para pasar desapercibida, detalla TN.

En medio de un gran temor por la inminente viralización del material que la compromete, Morena hizo un descargo en su cuenta de Instagram, donde intentó defenderse.

“Las acusaciones ridículas y falsas que estuvieron circulando en medios serán explicadas por Alejandro Cipolla, mi abogado. Luego no me vengan llorando para que lo frene, como sucedió varias veces. Violencia contra una mujer y tu hijo es algo despreciable”, sentenció.