Cinthia Fernández fue acosada por un hombre en la calle y lo escrachó dentro de un supermercado

Cinthia Fernández fue noticia en las últimas horas tras denunciar en redes sociales que un hombre mayor la acosó en la calle. La mediática registró el hecho en un video donde se lo puede observar enfrentándolo.

“Estaba llegando al estacionamiento, un viejo verde me dijo una guarangada y se me tiró encima. El muy cobarde se metió adentro del supermercado”, relató la panelista de Nosotros a la mañana (ElTrece) en un posteo de TikTok, mientras compartió el momento en el que se pudo observar al acosador en plena acción.

“Me voy a tomar la molestia de ir al supermercado a escrachar a este señor que se baboseó en la calle”, aseguró Cinthia en este video que filmó para sus seguidores. A continuación, se mostró caminando por el interior del local, mientras recorría las góndolas, hasta que pudo encontrar al hombre.

“Se escondió y voy a tener la delicadeza de hacerlo muy famoso, tiene suerte de que no lo encuentro”, expresó la bailarina mientras circulaba de forma valiente. Cuando lo vio en la caja, expresó: “¿Tiene ganas de decir lo que me dijo?”. El hombre intentó excusarse manifestando que venía hablando con otra persona por teléfono. “Te pido disculpas si te molestó, pero yo no tuve ninguna intención de molestarte”, agregó él. “La próxima piénselo bien. A los babosos y acosadores se los cura así, porque después se propasan con nenitas. Estoy harta de convivir con estos babosos”, sentenció.

Cinthia cautivó en las redes con su último video

Cinthia Fernández sorprendió a todos al alegrarse con la muerte de Tristán

Cinthia Fernández y Tristán estaban enfrentados desde hacía años por una situación que se habría dado en el teatro cuando trabajaron juntos, es por esta razón por la cual terminaron resolviendo en la Justicia.

Es que la artista publicó un polémico tweet el día que se conoció la noticia del fallecimiento de Tristán y el notero del ciclo de AméricaTV fue en busca de sus declaraciones: “¡Buen día! ¡Que hermoso día! ¿Cómo andan ustedes?”, escribió Cinthia en su cuenta de Twitter y su posteo irónico que rápidamente se viralizó.

Tristán

Ante lo ocurrido, el periodista Pablo Layus le preguntó a Cinthia Fernández cómo había tomado la noticia de la muerte del artista. “Si vos me preguntas si me alegro, y sí, para mí hay uno menos, qué querés que te diga”, sentenció en tono desafiante.