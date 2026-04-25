Cuál es el signo del zodíaco que tendrá más suerte con la llegada de mayo, según la astrología

Con la inminente llegada de mayo, la astrología analizó tendencias planetarias y marcó cuál será el signo con mejor racha del mes. El signo elegido es el protagonista de mayo: Tauro . Las personas de este signo (nacidos entre el 20 de abril y el 21 de mayo ) podrían atravesar un período especialmente favorable.

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Las personas de este signo del zodíaco podrían atravesar un período especialmente favorable, con mejoras en distintas áreas de su vida cotidiana.

Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo.

Además, esto se podría traducir en que mayo llevará a Tauro a condiciones de mayor estabilidad . Algo que muchos de ellos pueden estar buscando hace un tiempo. A esto se suma una mayor sensación de equilibrio emocional , lo que permitirá tomar decisiones con más claridad y seguridad.

Los signos que no tendrán tanta suerte en mayo

En este grupo aparece Aries, que podría enfrentar tensiones o situaciones que requieran más paciencia de lo habitual. Géminis, por su parte, tendrá que ordenar ideas y evitar dispersarse para no complicar proyectos en marcha. En tanto, Escorpio podría atravesar momentos de mayor intensidad emocional, lo que exigirá cautela en vínculos y decisiones.

Signos Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo. Web

De todos modos, estos desafíos no son negativos en sí: pueden servir como impulso para reorganizarse, hacer ajustes y encarar lo que viene con mayor claridad.