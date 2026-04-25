25 de abril de 2026 - 09:52

Cuál es el signo del zodíaco que tendrá más suerte con la llegada de mayo, según la astrología

Mayo trae predicciones de la astrología. Descubre qué signo será el más afortunado con la llegada del nuevo mes.

Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo.

Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Con la inminente llegada de mayo, la astrología analizó tendencias planetarias y marcó cuál será el signo con mejor racha del mes. El signo elegido es el protagonista de mayo: Tauro. Las personas de este signo (nacidos entre el 20 de abril y el 21 de mayo) podrían atravesar un período especialmente favorable.

Leé además

Un jardinero mostró como transformar una botella de lavandina para dar solución al jardín. 

Un jardinero transforma un envase de lavandina en una solución genial para el jardín: "Construye tú mismo"

Por Alejo Zanabria
los cientificos identificaron un rasgo del habla que anticipa el deterioro cognitivo

Los científicos identificaron un rasgo del habla que anticipa el deterioro cognitivo

Por Redacción Ciencia
Signos del zodíaco
Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo.

Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo.

Tauro y un mes clave en cuestiones de suerte

Además, esto se podría traducir en que mayo llevará a Tauro a condiciones de mayor estabilidad. Algo que muchos de ellos pueden estar buscando hace un tiempo. A esto se suma una mayor sensación de equilibrio emocional, lo que permitirá tomar decisiones con más claridad y seguridad.

Los signos que no tendrán tanta suerte en mayo

En este grupo aparece Aries, que podría enfrentar tensiones o situaciones que requieran más paciencia de lo habitual. Géminis, por su parte, tendrá que ordenar ideas y evitar dispersarse para no complicar proyectos en marcha. En tanto, Escorpio podría atravesar momentos de mayor intensidad emocional, lo que exigirá cautela en vínculos y decisiones.

Signos
Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo.

Este es el signo que tendrá más suerte con la llegada de mayo.

De todos modos, estos desafíos no son negativos en sí: pueden servir como impulso para reorganizarse, hacer ajustes y encarar lo que viene con mayor claridad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta es la serie que hay que ver, segun tu signo del zodíaco.

Qué serie deberias ver este fin de semana, según tu signo del zodíaco

Con esta receta viral podrás comer sin culpa y cuidando la alimentación.

Crumble Cookies aptas para celíacos: la fácil receta sin TACC que es viral y se hace en 9 minutos

Por Alejo Zanabria
En el Evangelio de Hoy,Se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen.

El Evangelio de hoy, 25 de abril: "Vayan por todo el mundo y prediquen"

Por Redacción
Los vidrios de casa lucirán limpios, desempañados con una protección activa contra la condensación que dura varios días.

Evitá los vidrios empañados de casa con el cambio de clima: un solo ingrediente los mantiene sin humedad

Por Lucas Vasquez