Así lucía Cinthia Fernández cuando fue participante de Gran Hermano: tenía 20 años

Cinthia Fernández tuvo una participación destacada en “Gran Hermano Famosos” en el año 2007, junto a figuras como Amalia Granata, Lissa Vera y Hernán Caire.

Su paso por este programa estuvo marcado por una serie de situaciones polémicas que han quedado en el recuerdo de los televidentes.

Hace quince años, antes de su relación con Matías Defederico y la maternidad, Fernández ya era conocida por su trabajo como bailarina y sus apariciones en los medios, lo que la llevó a ser catalogada como una “mediática”.

Cinthia Fernández en Gran Hermano Famosos 2007

Cabe recordar que Cinthia quedó en noveno lugar: duró 44 días en la competencia. El reality lo ganó Diego Leonardi, famoso por ser ex Gran Hermano, en la final contra Jacqueline Dutrá.

Durante su participación en el reality, Cinthia protagonizó diversos enfrentamientos dentro de la casa, algunos de ellos muy intensos.

Uno de los incidentes más recordados fue una pelea que involucró tijeras, que Fernández recordó en una entrevista reciente: “Es larga la historia, me pusieron materia fecal en una pantufla”, reveló.

Sobre estos episodios, Fernández explicó: “Yo no quería que me toquen las pantuflas, me las había regalado mi mamá. Era re chiquita, tenía 16, 17 años”, justificó.

Ante esta situación, la mediática tomó una tijera y amenazó con cortar la ropa de otro participante, generando un gran bullicio en la casa.

“Agarré una tijera y salí a cortarle la ropa a Roña Castro, saltó ella a defenderla. Armaron todo un circo como si yo la hubiera querido asesinar”, recordó.

Otro momento polémico fue cuando Cinthia Fernández fue sorprendida orinando en el jardín de la casa para evitar ir al baño.

La mediática también compartió algunas reflexiones sobre las estrategias para sobrevivir en un reality show como “Gran Hermano”: “Algo que no tenés que hacer en los realities, no tenés que llorar y decir que extrañás, porque después te nominan al toque”, advirtió.