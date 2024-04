Juan de la Cruz Torales (39) pasó la primera prueba de fuego y continuará en la edición 2024 de MasterChef Australia. Al menos durante una semana más. Y es que el músico, comunicador, conductor de televisión y creador de juegos de mesa nacido en Godoy Cruz y quien vive en Australia desde hace 10 años deleitó al jurado del programa con un plato 100% argentino.

“So this is empanadas fritas with chimichurri rojo” fue la presentación formal del plato ante el jurado, en unas líneas donde sobresalía un inglés fluido y perfecto que se mezclaba con cuatro términos que ni siquiera tienen traducción a cualquier otro idioma que no sea el español (y un español bien argento).

El mendocino en el MasterChef más visto del mundo deleitó al jurado con un plato bien argentino: “Sos el participante a vencer”. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

Tras iniciar su participación en MasterChef Australia 2024, cuya primera emisión fue el lunes pasado (22 de abril), Juan quedó en la gala de nominación al no pasar una de las pruebas que se desarrollaron durante los primeros programas. Y durante la noche del domingo (hora australiana), Torales se lució con este plato que dejó sin palabras al exigente jurado del programa.

De todas las ediciones de MasterChef -el reality de cocina más popular a nivel internacional-, la versión australiana es, por lejos, la más vista del mundo. Y es que su éxito se extiende a lo largo de 180 países.

“Juan, sos el participante a vencer”, fue el contundente veredicto de los jueces tras probar las empanadas con chimi del mendocino y confirmar que continuaba en el programa.

UN ACCIDENTE CON ACEITE

Tras presentar formalmente el plato ante la vista del exigente jurado, Juan compartió cuál era su sueño con esa receta y, además, al participar en el programa. Esto fue ante la consulta de los jueces.

“Mi sueño fue armar un plato que pudiese mostrar estas bellas comidas, no solo de Argentina, sino de toda América del Sur”, se explayó el mendocino. “¡Estoy orgulloso de lo que somos y lo que comemos!”, concluyó antes de la degustación.

Luego de probar una empanada cada uno (Juan también le dio un mordisco a una de ellas), los jueces no solamente le confirmaron que la receta estaba deliciosa sino que, además, confirmaron que seguiría en el programa.

Este histórico momento en la vida del godoicruceño dejará marcas en la vida de Juan de la Cruz Torales. Y no solo de aquellas emocionales, sino también literales. Porque, practicando antes del programa e intentando perfeccionar su preparación, Juan sufrió quemaduras leves con aceite.

“¡Mamá! Estoy bien, pero tengo noticias: ¡este día repleto de actividades, practicando fuera de la cocina de MasterChef, me dejó en aceite caliente en las manos y en la cara! ¡Ouch!”, escribió el participante en su cuenta de Instagram (@delacruzcooks) y con una foto de su mano derecha vendada.

Afortunadamente fue un accidente leve, sin mayores complicaciones. Y en la emisión de este domingo, se lo pudo ver a Juan cocinando y presentando su plato con la venda.

LA HISTORIA DEL MENDOCINO EN MASTERCHEF AUSTRALIA

Juan de la Cruz Torales (39) es el mendocino que integra el plantel de 22 participantes de la edición 2024 de MasterChef Australia, que comenzó con todo éxito el lunes 22 de abril. Y, ya en el primer programa, sacó a relucir todo su carisma y su “argentinidad” al sacar a bailar a una de las juezas, la periodista y crítica gastronómica Sofia Levin. Y todo fue risas en el estudio.

Luego de acercarse por curiosidad al stand de MasterChef mientras visitaba una feria de vino y gastronomía en Sídney en julio del año pasado y de completar la ficha como aspirante, Juan fue seleccionado. De 45.000 personas que se anotaron, quedaron solo 22. Y Juan es uno de ellos, por lo que –además de los jueces del programa- sus platos son juzgados a través de la pantalla por una multitud cada noche (19:30 hora australiana, 8:30 en Argentina).

Juan de la Cruz Torales nació en Godoy Cruz. Es el séptimo hijo varón de entre 9 hermanos, aunque solo tres de ellos son mendocinos. Fiel a la costumbre –basada en el mito popular que se sigue para evitar que el séptimo hijo varón se convierta en lobizón-, el ex presidente Raúl Alfonsín lo apadrinó, ya que era el mandatario cuando Juan llegó al mundo.

A raíz del trabajo de su padre, Juan viajó por todo el país durante su infancia.

“Cocinar es algo que me encantó desde siempre. Cuando era chiquito tenía asma, entonces mis hermanos se iban a jugar a la pelota o a correr. Y yo me quedaba en casa, con mi mamá cuando cocinaba. Cuchareaba la olla y le decía que creía que le faltaba sal y cosas así. Entonces mi mamá me empezó a enseñar. Desde entonces, siempre estuve haciendo cosas en la cocina”, resume.

Pero la cocina no es la única pasión del mendocino que se luce en el MasterChef australiano. Porque, además, estudió Marketing y Comunicación. Y también se metió de lleno en un rubro que lo atrapó: el de los juegos de mesa.

Con 39 años, ya ha diseñado y creado dos juegos de mesa (el más reciente es Blended), y hay uno que está camino a ver la luz. Otro de los grandes pilares en su vida es la música, lo que le ha permitido, por ejemplo, compartir en Spotify su obra.

Pero fue la tercera de sus pasiones la que lo llevó a Australia por primera vez: la televisión. Esa misma que, siendo aún un adolescente, lo llevó a participar de una de las ediciones del conocido reality show musical “Popstars”.

Hace poco más de 10 años, mientras era uno de los realizadores del programa “Un Viaje de Película” –que se emitió en canales de Córdoba y Santiago del Estero-, Juan visitó Australia como parte de uno de los episodios. Y se convirtió en un lugar que jamás pudo soltar para su vida, y al que se mudó definitivamente hace 10 años.

“Estaba haciendo el programa, viajé a Australia y justo en ese momento se bajaron algunos sponsors que teníamos. Y vi que Australia ofrecía buenas propuestas laborales, por lo que me quedé. Pasaron 6 meses, luego un año y así, una cosa llevó a la otra hasta que me instalé acá. Siempre estuve con base en Sídney, aunque viajando por todos lados”, cuenta Juan, quien hace un año obtuvo la ciudadanía.

Su primer trabajo en Australia fue en una empresa de Marketing, aunque nunca dejó ir de su vida a la música y a la televisión.

DE CARADURA A MASTERCHEF

En julio del 2023, cuando Juan de la Cruz Torales se acercó por curiosidad al stand de MasterChef Australia en una feria en Sídney, quien estaba al frente del espacio no tuvo dudas de que el mendocino daba con el perfil para inscribirse en el programa.

“Me acerqué a ver qué era y me puse a hablar con una chica. No sé si me vio extrovertido o caradura, pero me dijo que le gustaba mi perfil para el programa. Le conté que era argentino, que tenía 8 hermanos y que me gustaba la carne y el malbec. De hecho, le dije que la comida y el vino de Argentina eran los mejores del mundo y se empezó a reír”, rememora el mendocino.

Tras llenar las fichas de inscripción, el resto fue esperar a que el tiempo y el destino hicieran lo suyo. Hubo unas primeras audiciones donde se tomaron pruebas básicas para confirmar que los aspirantes tenían nociones básicas de cocina. Y Torales pasó sin complicaciones este filtro.

Luego le comunicaron que era uno de los 22 elegidos, y así fue como ingresó al reality show que comenzó a emitirse este lunes en el canal 10 de Australia.

