Fin de la polémica: qué pasará con el aumento salarial de Jimena Latorre como directora de YPF

Jimena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente que también integra el directorio de YPF en representación de Mendoza, había renunciado a su sueldo de funcionaria provincial para percibir el jugoso salario de la petrolera estatal.

La polémica se levantó cuando la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó, el viernes pasado, el aumento de sueldos (“honorarios, remuneraciones y retribuciones por todo concepto”) del 40% por encima de la inflación para sus miembros.

“Se aprobó por mayoría absoluta de votos computables autorizar al Directorio a realizar pagos a cuenta de honorarios de directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024 por hasta la suma de $10.189.823.464″, indica el documento que la compañía envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El aumento es del 388% lo que implican unos varios millones de pesos, lo cual ha despertado una fuerte polémica en medio de la crisis económica, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en muchos sectores.

A poco de haber aprobado el aumento, el gobernador Alfredo Cornejo dejó en claro que Latorre no percibirá ese sueldo exorbitante. En virtud de la última actualización de honorarios de directores de YPF S.A. el Gobernador solicitó a la empresa que los fondos, correspondientes al representante de acciones Clase D por Mendoza, sean depositados en una cuenta titularidad del Estado Provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo pide que le depositen al Gobierno provincial el aumento salarial de Jimena Latorre.

Así lo expresa en una nota dirigida a las autoridades de YPF. “Estos fondos, que dejará de percibir la representante por la Provincia en forma personal, tendrán como afectación especifica el programa del Gobierno de Mendoza de fortalecimiento de fiscalización ambiental en industrias extractivas”, indicaron desde el Poder Ejecutivo en redes sociales, mostrando la nota firmada.

Las aclaraciones

Desde el Gobierno provincial se encargaron de aclarar que la decisión “no tiene nada que ver con la incompatibilidad. No hay incompatibilidad. Es una medida tomada en razón del incremento otorgado por YPF, teniendo en cuenta la situación socio económica del país.”

“De esta forma los fondos que corresponden a la representación de la Provincia en la Empresa, quedan en la Provincia”, remarcaron. En contraposición, percibirá su salario de ministra, que corresponde al 94% del sueldo del Gobernador.

Los fondos que recibirá la provincia, que según aclaran en la Casa de Gobierno aun no están definidos por YPF, tendrán como destino “la fiscalización ambiental en industrias extractivas”, para ese programa de fortalecimiento, de fiscalización. Todavía no está definido porque no lo define YPF, a cuánto es la actualización de esos honorarios del representante por la provincia o del directorio en este caso.