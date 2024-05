La Oficina de Ética se expresó respecto de la ministra que ejerce también como directora de YPF: qué resolvió

La Oficina de Ética Pública de la provincia descartó incompatibilidades en el caso de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien ejerce a la vez como directora de las acciones Clase D (correspondientes a la Provincia) en la petrolera YPF.

“Tanto el despacho precedente de Ética Pública No 949/24 como los posteriores pronunciamientos de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado coinciden en no advertir en este estadio agresión alguna al orden normativo; entendiendo en forma pacífica que en el sub examen no se encontraría vulnerado el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses”, dice el dictamen firmado por el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la Oficina de Ética, Sebastián Giordano; y confirmado por el auditor Gabriel Balsells Miró.

De todos modos, el organismo estima “prudente” que se tome una “medida preventiva”. Sugiere específicamente que se elabore un “protocolo guía de actuación conjunta entre el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el objeto de garantizar la máxima transparencia en los procedimientos administrativos y así evitar cuestionamientos y/o planteos nulificatorios”.

El dictamen de la Oficina de Ética Pública responde a la denuncia que había realizado hace un mes un grupo de legisladores y exlegisladores provinciales, entre quienes aparecían Jorge Difonso (La Unión Mendocina) y Lautaro Jimenez (FIT), entre otros.

En aquella presentación se solicitaba a la Oficina que determinara si Latorre cometía “incompatibilidad y conflicto de intereses” al ser ministra de Energía y Ambiente y directora de YPF a la vez. También pedía que se investiguen “incumplimientos” de excusación por los cuales la funcionaria podría ser denunciada ante la Justicia Federal por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Latorre se convirtió en la nueva directora titular por las acciones clase D de YPF SA a comienzos de febrero, por propuesta del gobernador Alfredo Cornejo.

En aquel momento el Gobierno aclaró que no existían incompatibilidades porque Latorre se excusaría de intervenir “en todos aquellos procesos, expedientes y piezas administrativas, tanto de Energía como de Ambiente, en los que estén en juego los intereses de la empresa”.

En esos casos, en su lugar, “el órgano que intervendrá en este tipo de procesos es el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, al mando de Natalio Mema”, se informó.

Inicialmente, Latorre había renunciado a cobrar el sueldo de ministra e iba a mantener los honorarios como directora de YPF, que son muy superiores. Pero a fines de abril, y luego de que la asamblea de accionistas aprobara un fuerte aumento para los integrantes del directorio de la petrolera, el Gobierno revirtió esta decisión.

Cornejo solicitó a la empresa que los fondos correspondientes al representante de acciones Clase D por Mendoza sean depositados en una cuenta del Estado Provincial que tendrá como afectación específica el “programa de fortalecimiento de fiscalización ambiental en industrias extractivas”.

Además se informó que Latorre percibirá su salario de ministra, que corresponde al 94% del sueldo del gobernador.