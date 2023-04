Cinthia Fernández dio detalles del horrible momento que atravesó con sus vecinos

Cinthia Fernández se refirió al tremendo momento que vivió con sus vecinos este último fin de semana y confesó que creyó que eran delincuentes, según Ciudad Magazine.

“Yo escuché ruidos, los perros estaban ladrando muy fuerte, mi mamá llegaba de laburar y trabé todo. Voy para el living, escucho un bombazo y una de las nenas sale corriendo”, comenzó su relato a la prensa la panelista.

Cinthia Fernández

Por otra parte, la modelo siguió contando: “Empieza a gritar ‘nos van a robar, nos van a matar’, ellas se dieron cuenta que algo no estaba bien, me alteró demasiado los gritos y yo no sabía qué hacer”.

“Voy corriendo a la baulera porque ahí puedo ver para afuera y no había nadie. Entonces vuelvo, veo las cámaras de seguridad por el celular y le digo a mi mamá ‘fueron cuatro tipos, agarrá un cuchillo, hacé lo que tengas que hacer’”, siguió.

Además, Cinthia dijo sincera: “Yo imaginé que iban a volver a patear y que entraban y estábamos todas nosotras. Agarré el gas pimienta que tenemos siempre que lo usamos como defensa personal, yo no sabía qué iba a pasar y qué nos iban a hacer”.

Cinthia Fernández y por qué uso gas pimienta contra sus vecinos

Por otro lado, Cinthia Fernández se explayó y explicó por qué usó el gas pimienta contra sus vecinos en aquella situación.

Pampito, panelista de Mañanísima, donde fue entrevistada la modelo, preguntó: “¿Y no sabías que eran invitados de la fiesta?”, a lo que Cinthia respondió: “No sabía, estaban vestidos de negro, eran personas altas, hasta el día de hoy no sé quién fue”.

En otro momento de la charla el periodista consultó: “¿Vos previamente te habías quejado con la seguridad por el sonido?”, y la panelista aclaró: “Cero, es un barrio de gente mayor y no hacen muchas fiestas”.

Qué pasó en la casa de Cinthia Fernández, los detalles

Según los detalles que se dieron a conocer, el viernes 14 de abril, Cinthia Fernández denunció que le rompieron la puerta de su casa y luego de eso tuvo un intenso cruce con sus vecinos. Los rumores indican que se acercó a la casa de uno de sus vecinos en medio de una fiesta y les tiró gas pimienta.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Carlos Monti quien aseguró que: “La gente de seguridad mezcla los dos temas”. Además, aclaró que primero sucedió el hecho en el que se vio implicada la puerta de la casa de Fernández y luego el incidente del gas pimienta.

Cinthia Fernández fue denunciada.

“Se supone que primero a ella le rompieron la puerta y después pasó lo del gas pimienta a los invitados de la fiesta”, indicó el panelista. Asimismo, expresó que el padre de uno de los jóvenes presentes en la fiesta del vecino de Cinthia se vio afectado por el gas y tuvo que realizar la denuncia en su contra.

Por su lado, la trabajadora de DivasPlay habló sobre el caso a través de sus redes sociales y compartió: “Miren, ¿hermoso no? Ya puse cámara, alarma, tengo que blindar las puertas... ¿Estamos no?”.