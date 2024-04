Tras su operación, Enzo Fernández, se expresó en sus redes: y levantó los corazones argentinos “Les prometo que voy a volver más fuerte”

Luego de haberse sometido a una cirugía debido a una herna inguial, Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea y de la Selección Argentina dedicó un posteo muy especial a todos los hinchas y en el cual aseguró que regresará mucho “más fuerte que antes”.

En su cuenta personal de Instagram el ex River sostuvo: “Quería comunicarles que mi operación se realizó con éxito, salió todo bien, gracias a Dios. Necesitaba hacerme esta cirugía, ya que venía arrastrando el dolor por aproximadamente 6 meses”, dijo.

“Era algo que podía evitar mientras me trataba constantemente con inyecciones y medicamentos. Pero hace unas cuantas semanas el dolor empezó a ser cada vez más intenso, sin que nada de esto haga efecto”, contó.

Fernández aclaró que cada vez que realizaba un entrenamiento jugaba con molestías y por ello no quería perderse algún partido en el cual había sido convocado. “Cada vez que me tocó jugar con la camiseta de Chelsea, como la de la Selección, intenté dar lo mejor de mí, siempre, pese a todo esto, pero no lo soporté más”, añadió.

El emotivo mensaje que dejó Enzo Fernández en sus redes: "Les prometo que voy a volver más fuerte". / Gentileza

En el mismo texto le agradeció a todos los hinchas, quienes en las últimas horas han expresado un gran apoyo. “Gracias por los mensajes, el aliento y sus muestras de cariño de siempre. Saludos para todos, les prometo que voy a volver más fuerte que nunca. Cuídense mucho”, puntualizó.

¿Cuándo volvería a jugar Enzo Fernández?

Enzo tiene una molesta intensa en la zona inguinal y debido a esta situación en varias oportunidades recurrió a inyecciones con el propóstio de calmar el dolor. Para evitar complicaciones tomó la decisión de operarse.

Enzo Fernández 🇦🇷 confirmó que su operación de hernia inguinal se realizó con éxito. "Venía arrastrando el dolor hace aproximadamente 6 meses. No quería dejar de estar en los partidos que tenía. Cada vez que me tocó jugar con Chelsea o Selección intenté dar lo mejor de mí". pic.twitter.com/djBQbEWBfv — VarskySports (@VarskySports) April 26, 2024

De este modo, su proceso de recuperación es cercano a las cuatro semanas. De esta manera estaría en condiciones para jugar los partidos del campeonato continental según información revelada por Leo Paradizo, periodista de TN.