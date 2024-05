Senado: arranca el debate de la “ley bases” y el paquete fiscal, con el fantasma de un regreso a Diputados

Con el ambicioso objetivo de dictaminar este jueves y sesionar la semana próxima, La Libertad Avanza emprende en el Senado el arduo camino hacia la votación de la “ley bases” y el paquete fiscal. En un escenario cuesta arriba para un oficialismo con tan solo siete legisladores sobre 72, crece con el correr de las horas la posibilidad de que los proyectos regresen con cambios a la Cámara de Diputados.

La “ley ómnibus” recortada comenzará a debatirse este martes a las 14 en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y los secretarios Carlos Guberman (Hacienda), Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía) y María Ibarzábal (Planeamiento Estratégico).

El miércoles a las 10 se reanudará el plenario con Rodríguez Chirillo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien expondrá sobre la reforma laboral. Finalmente, el jueves tendrá lugar el debate entre senadores, primero sobre la “ley bases” y luego sobre el paquete fiscal, que solo tiene giro a Presupuesto. El oficialismo quiere llevarse los dictámenes ese día y sesionar el 16 de mayo, pero para llegar tendrá que negociar duro.

“Las leyes salen. Eso no se discute. La discusión es si vuelve a Diputados, y cómo vuelve. Hoy no veo escenario para rechazar las leyes en general, pero sí una dificultad en votarlas a libro cerrado”, evaluó ante este medio un senador de la oposición no kirchnerista que trabaja para que el Gobierno tenga las herramientas.

La modificación más probable está en el paquete fiscal, donde los gobernadores patagónicos rechazan en bloque la vuelta del impuesto a las Ganancias, que impactaría fuertemente en los salarios de la región. La resistencia de los mandatarios se traducirá en votos negativos de los senadores Mónica Silvia (Río Negro), José María Carambia, Natalia Gadano (Santa Cruz), Edith Terenzi (Chubut), Lucila Crexell (Neuquén) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

“No estamos de acuerdo con que la cuarta categoría tenga que pagar impuesto a las Ganancias. Lo hemos dicho en muchas oportunidades y lo sostenemos”, afirmó la rionegrina Silva, y recordó que, cuando eran senadores, Alberto Weretilneck y el chubutense Ignacio Torres proponían compensar a las provincias con la coparticipación del impuesto al Cheque.

En la “ley bases” también hay puntos que están bajo la lupa, como las facultades delegadas al presidente Javier Milei y las privatizaciones de empresas públicas, aunque en ambos temas el Gobierno aceptó recortes. También hay expectativa por lo que pueda pasar con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Si el proyecto regresa en segunda revisión, la Cámara de origen tendrá dos opciones: aceptar los cambios o insistir en la versión original. En ambos casos, basta con mayoría simple de los votos, previo paso por las comisiones. En definitiva, se demoraría así la sanción de las leyes y podría verse empañada la firma del Pacto de Mayo el 25 de ese mes en Córdoba.

“Veremos las cuestiones operativas del Poder Legislativo y si la Ley Bases se aprueba definitivamente o no. Los tiempos son ajustados y el futuro no lo sabemos, pero tenemos fe de que la hipótesis de llegar al 25 de mayo sin la Ley Bases no va a existir. De existir, lo que queremos es mostrar que buena parte de la Argentina está en línea con cambiar este desastre”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La llave está en manos de un grupo no menor de senadores. A los patagónicos Carambia, Gadano, Silva, Crexell, Terenzi y Blanco hay que sumar al correntino Carlos “Camau” Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider, dos senadores que integran el bloque Unidad Federal junto con la cordobesa Alejandra Vigo (votará a favor) y que no tienen gobernadores a los que reportar.

También hay dudas dentro de la UCR, empezando por el titular del partido a nivel nacional, Martín Lousteau, y su par en el plano bonaerense, Maximiliano Abad. El primero, muy opositor a Milei, tiene el antecedente de haber rechazado el DNU 70/23 junto con el fueguino Blanco, mientras que Abad se abstuvo y ahora pide escuchar a los gobernadores radicales.

La mayoría de los indecisos ocupa un lugar en alguna de las comisiones (en algunos casos, como Kueider, Crexell y Silva, integran dos), por lo que la firma de los dictámenes será difícil para La Libertad Avanza, que tiene apenas un senador en cada comisión, más sus aliados del PRO. La cabecera del debate es Legislación General, presidida por el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche.

No solo el oficialismo se encuentra a la caza del voto de los indefinidos; también lo está Unión por la Patria, el espacio más numeroso de la Cámara alta. Su jefe, José Mayans, declaró que habla “con todos” y que el objetivo de máxima es rechazar los proyectos, y si no se logra, al menos imprimirles modificaciones.

Unión por la Patria mantuvo una primera reunión el jueves pasado por zoom, con asistencia perfecta. Hasta el momento, ningún senador dio señales de desmarcarse, aunque podría haber divisiones en la votación en particular. En Diputados, los catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil acompañaron el capítulo del RIGI, que beneficiaría a la minería. El mandatario provincial ahora puede direccionar el voto de un senador, Guillermo Andrada.