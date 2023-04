Cinthia Fernández recordó el día que no tenía nada para darle de comer a sus hijas

Cinthia Fernández mediáticamente suele estar enmarcada por sus polémicas pero también por su lucha como mamá. Ahora, la panelista contó sobre uno de esos momentos en los que realmente la pasó mal como mamá y que sintió tristeza e impotencia, según Pronto.

“¿En algún momento sentiste que no llegaste a fin de mes? En cuanto a lo económico”, le consultó uno de sus seguidores, en sus historias de Instagram. Fernández respondió: “Un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”.

Cinthia Fernández

Por otro lado, la bailarina detalló: “Me acuerdo que lo estiré lo más que pude hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar en frente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó (Martín)”, escribió junto a un corazón, haciendo referencia a su ex pareja Martín Baclini.

Además, dejó en claro que hizo una promesa a su ex novio, con quien hoy mantiene una fuerte amistad: “Me hizo prometerle que nunca más le ocultara que me faltaba para comer”, expresó sobre ese momento difícil, pero luego saltó hacia otra vivencia complicada.

Tuit Cinthia Fernández

“También con mi mamá lo mismo, debía en el colegio y no tenía ni trabajo ni plata y mi mamá me dio sus ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las saquen del colegio”, confesó la madre de Bella, Charis y Francesca, quienes tienen a Matías Defederico como padre, aunque ausente, según asegura la modelo, ya que no pagaría la cuota alimentaria de las niñas.

Luego de pasar esos terribles momentos, Cinthia confesó: “Obvio todo después lo devolví, tanto a mi pareja como a mi mamá. Pero es una sensación de mierda que te ahoga. Sufrí mucho y por eso hoy valoro todo tanto”.

Tuit Cinthia Fernández

Para cerrar su fuerte testimonio, Fernández concluyó con un descargo para el padre de sus hijas: “Por eso la bronca con el progenitor, por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás, jamás será perdonado”.