Jey Mammón fue contra Lucas Benvenuto con “pruebas” y una contundente denuncia en la Justicia

Jey Mammón se presentó en la Justicia y denunció a Lucas Benvenuto, el joven que años atrás lo denunció por un supuesto abuso sexual cuando era menor de edad, pero la denuncia que realizó en el 2020 prescribió y el conductor fue absuelto. Como no pudo por las vías legales, hizo público el tema y generó una polémica a la que el humorista decidió ponerle fin con su contradenuncia.

El periodista Diego Estévez dio detalles en A La Tarde de la denuncia que fue presentada este martes en el Tribunal Oral en lo Correcccional N°5. Se trata de una querella por calumnias de 43 páginas, aclaró el panelista y resaltó: “Es de alguna forma el juicio por la verdad que tanto pedimos insistentemente”.

“Lo que pretende Jey Mammón es levantar la condena social por las denuncias públicas de Lucas Benvenuto”, añadió sobre lo que el conductor de televisión busca con su presentación ante la Justicia.

Además, expuso que la denuncia busca resaltar que “la finalidad de Lucas Benvenuto era la de manchar la imagen pública de la figura Jey Mammón. Además de sacar un rédito mediático con sus declaraciones en los diferentes programas de televisión”.

Jey Mammón presentó pruebas en contra de las denuncias públicas de Lucas Benvenuto

En su extensa querella, Jey aclaró que estuvo con Benvenuto desde los 17 hasta los 24 años del joven, y no desde los 14 como él denunció. “Ya no tengo 16 años como cuando me conociste”, dice el chat de una de las pruebas que el artista presentó.

Mensajes entre Lucas Benvenuto y Jey Mammon. Foto: Socios del Espectáculo

La prueba de Jey en contra de lo denuncia por Lucas consta de las declaraciones de siete testigos, 15 audios y 26 chats y fotos, según resaltó la producción del programa de AméricaTV que tuvo acceso al documento que el actor presentó junto a su abogado, Javier Baños, quien trabaja de forma estrecha con Fernando Burlando.

También se supo que declararon dos hermanos, una mujer y un hombre, quienes serían los testigos del día que se conocieron Lucas y Jey Mammón en un teatro. Incluso, dieron un apellido, “Mansilla”, quien en ese momento era el novio del joven.

