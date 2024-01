Jey Mammón destrozó a Nazarena Vélez y la amenazó con juicio penal

Desde que fue denunciado públicamente por Lucas Benvenuto, Jey Mammón cambió su vida por completo y hasta perdió importantes vínculos que mantuvo durante años en su vida. Como perdió su trabajo en La Peña de Morfi, también se terminó su amistad con Nazarena Vélez.

Lucas Benvenuto contra Jey Mammón.

En las últimas horas, el comediante dio una particular entrevista al programa Socios del Espectáculo e hizo referencia a la vedette como una de las personas que lo abandonaron en el peor momento de su vida.

Definitivamente, la actitud que más le dolió fue la de Nazarena y no tuvo miedo de decir todo lo que pensaba al respecto. “Me dieron repugnancia sus dichos”, comenzó la larga lista de detalles.

Qué dijo Jey Mammón sobre Nazarena Vélez. / Archivo

La situación es tal que el humorista no duda en poner el caso en vias judiciales y habló también sobre eso: “La verdad es que mis abogados la citaron 3 veces a mediación pero jamás se presentó. Me dijeron que el próximo paso era el juicio penal pero preferí dejarlo en stand by pero si sigue rompiendo, me está invitando a avanzar”.

Jey Mammón ya tiene pensado qué decirle a Nazarena Vélez

Antes de terminar, Jey detalló unos dichos particulares que Nazarena comentó anteriormente y cómo le gustaría responderle. “Ella era mi mejor amiga y cuando salta todo, en vez de mandarme un mensaje para ver qué había pasado, salió a llorar en televisión, como hace siempre. Yo la conozco desde todos los costados, todo lo que hace es para que se hable de ella, para llamar la atención pero acá pasó un límite, me hizo mucho daño, llegó a decir que no sabe con quién dejó a sus hijos... Cuando me la cruce, la voy a saludar y se lo voy a explicar en la cara. Le voy a decir en qué contexto y en qué momento me quedé con ellos”, sostuvo.

Nazarena Vélez y Jey Mammón en los comienzos del artista.

Las últimas palabras sobre Nazarena fueron más que fuertes y con ellas hizo referencia a la doble cara de la madre de Barbie Vélez cada vez que se presenta en televisión. “Tiene un discurso para la cámara y otro que no. No puedo creer que por un poquito de cámara, me haya destruido como persona”, concluyó.