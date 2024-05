Jey Mammón regresa a la televisión y compite directamente con La Peña de Morfi

Jey Mammón regresa a la televisión argentina luego del escándalo por que el que se quedó sin trabajo y sin muchos de los amigos que tenía en medio, entre ellas Nazarena Vélez. Por la denuncia mediática de Lucas Benvenuto, se quedó sin la conducción de La Peña de Morfi y su regreso da de qué hablar.

En las últimas horas anunciaron que el humorista se sentará a la mesa de Juana Viale para hablar de su nuevo programa. El ciclo que conduce la hija de Mirtha Legrand sale al aire en el mismo momento que La Peña está al aire por Telefe, es por eso que competirán de forma directa por el rating del domingo.

El programa de Jey saldrá por NET y Gustavo Sofovich es el productor, quien también produjo la obra de teatro que el actor protagonizó en el verano, un unipersonal con el que volvió a tener contacto con el público. Aún no se sabe si el programa saldrá una vez por semana o si es diario, pero sí se sabe que irá de noche.

El regreso de Jey Mammón a la televisión.

Jey va como invitado al programa de Juana el próximo domingo para presentar el programa en el que estará al frente y dará todos los detalles de este nuevo formato con el que regresa a la pantalla chica.

Jey Mammón apuntó contra Nazarena Vélez

Desde que fue denunciado públicamente por Lucas Benvenuto, Jey Mammón cambió su vida por completo y hasta perdió importantes vínculos que mantuvo durante años en su vida. Como perdió su trabajo en La Peña de Morfi, también se terminó su amistad con Nazarena Vélez.

Meses atrás, el comediante dio una particular entrevista al programa Socios del Espectáculo e hizo referencia a la vedette como una de las personas que lo abandonaron en el peor momento de su vida.

Definitivamente, la actitud que más le dolió fue la de Nazarena y no tuvo miedo de decir todo lo que pensaba al respecto. “Me dieron repugnancia sus dichos”, comenzó la larga lista de detalles.

Qué dijo Jey Mammón sobre Nazarena Vélez. / Archivo

La situación es tal que el humorista no duda en poner el caso en vías judiciales y habló también sobre eso: “La verdad es que mis abogados la citaron 3 veces a mediación pero jamás se presentó. Me dijeron que el próximo paso era el juicio penal pero preferí dejarlo en stand by pero si sigue rompiendo, me está invitando a avanzar”.

Antes de terminar, Jey detalló unos dichos particulares que Nazarena comentó anteriormente y cómo le gustaría responderle. “Ella era mi mejor amiga y cuando salta todo, en vez de mandarme un mensaje para ver qué había pasado, salió a llorar en televisión, como hace siempre”, dijo.

“Yo la conozco desde todos los costados, todo lo que hace es para que se hable de ella, para llamar la atención pero acá pasó un límite, me hizo mucho daño, llegó a decir que no sabe con quién dejó a sus hijos... Cuando me la cruce, la voy a saludar y se lo voy a explicar en la cara. Le voy a decir en qué contexto y en qué momento me quedé con ellos”, sostuvo.

Las últimas palabras sobre Nazarena fueron más que fuertes y con ellas hizo referencia a la doble cara de la madre de Barbie Vélez cada vez que se presenta en televisión. “Tiene un discurso para la cámara y otro que no. No puedo creer que por un poquito de cámara, me haya destruido como persona”, concluyó.