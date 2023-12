Jey Mammón se animó a decir lo peor en contra de Telefe

El conductor Jey Mammon, quien ha enfrentado un año complicado después de la denuncia de Lucas Benvenuto, habló recientemente sobre su celebración de cumpleaños y sus preparativos para su regreso al teatro después de este período complicado.

“Este cumpleaños para mí es una especie de revancha. Debutaré con un espectáculo donde hablaré sobre mi experiencia durante este período de cancelación y cómo gestiono mis asuntos con Telefé”, anticipó Mammon, según lo señalado por Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Jey Mammón habló de su futuro.

Durante una conversación con el ciclo de eltrece, el conductor compartió: “Estoy emocionado por mi viaje a Córdoba para interpretar mis personajes y presentar mi música. Planeo contar mi vivencia durante estos meses, mi experiencia atravesando la ‘cancelación’. Me encantaría regresar a la televisión; considero que es un formato increíble”.

“A lo largo de este año, creo que he aprendido bastante. Ha sido un período de gran aprendizaje y resiliencia. He comprendido la capacidad de atravesar momentos difíciles y encontrar lecciones valiosas en medio de las crisis. Esta etapa ha sido una oportunidad para aprender”, expresó Mammon reflexionando sobre los desafíos enfrentados.

El anfitrión disfrutó de su cumpleaños en compañía de sus amigos más cercanos del mundo del espectáculo, evidenciando el apoyo y cariño incondicional que recibió.

La frase contundente de Jey Mammón contra Telefe

Abordando el tema de la cancelación, Mammon fue claro al señalar: “La cancelación fue principalmente un asunto mediático, aunque no en su totalidad. Fui ‘cancelado’ por el canal donde trabajaba, nada más. Si llegara a fallecer hoy, probablemente la noticia sería cubierta en todos los medios, excepto en un canal”.

Jey Mammón contó por qué no está en “La Peña de Morfi”.

“Sostuve esta conversación con uno de los ejecutivos del canal, y no hubo negación al respecto. La cancelación mediática no es una realidad; actualmente me encuentro trabajando en Canal Trece. Tampoco es una realidad para la gente”, agregó el conductor en sus declaraciones.

