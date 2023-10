Jey Mammón se cansó de todo y contó por qué no regresó más a “La Peña de Morfi”

Jey Mammón anunció que su regreso artístico no será en televisión, sino que volverá a hacer teatro con un unipersonal que él mismo escribió. Tras el escándalo por la denuncia pública por abuso sexual en su contra, el humorista se reencontrará con el público y contó por qué no será en “La Peña de Morfi”.

Luego de que Lucas Benvenuto lo denunció en los medios, Telefe decidió desvincularlo del programa y no regresó a la pantalla chica. Pasaron seis meses y decidió volver a trabajar y lo hará de la mano de Gustavo Sofovich, quien producirá su proyecto.

Jey Mammón contó por qué no está en “La Peña de Morfi”.

En un vivo de Instagram, contó que primero se presentará en Buenos Aires con la obra “Enseguida vuelvo” y luego irán de gira a Montevideo y Carlos Paz.

Jey Mammón apuntó contra Telefe

El cronista de A La Tarde (AméricaTV) fue a buscar a Jey Mammón y no solo le preguntó sobre la temporada de verano que está preparando, sino también acerca de por qué el canal no volvió a abrirle las puertas ni le dio posibilidad de defenderse.

“Vos sabes lo que significa la cancelación, hay mucha gente del medio que está cerca y me apoya. Yo estoy muy feliz de poder trabajar, pero hoy en día la televisión no es mi espacio, y no por voluntad propia. Estoy cancelado en la tele”, lanzó Mammón.

Luego, el periodista le preguntó por su situación con Telefe y respondió: “Está claro que no estoy en Telefe porque Telefe no quiere que yo esté”.

Y le consultó si siente que merecía un derecho a réplica en el canal. “Por supuesto que me merecía un derecho a réplica en mi canal, porque yo soy inocente y además no tengo ninguna causa”, resaltó.

Y agregó: “De verdad, no sé por qué no me dieron ese derecho. Me cuesta mucho sacar conclusiones. Lo que no me cuesta es hacer teatro. Ya pasaron cinco o seis meses, soy una persona inocente, basta. No tengo que dar más explicaciones a nadie sobre ese tema”.

