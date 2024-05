Polémico cruce entre Jey Mammon y la periodista Valeria Sampedro: “¿Cómo salís con un chico de 16 teniendo 31 años?

El regreso de Juana Viale como conductora de “Almorzando con Juana” no estuvo exento de controversia, especialmente con la participación del polémico Jey Mammon en la mesa. En medio de un ambiente tenso, el conductor se vio envuelto en un acalorado debate con la periodista Valeria Sampedro sobre la causa por abuso sexual que lo alejó de la televisión.

Si bien no fue condenado por la Justicia porque la causa prescribió, no se esclareció su inocencia más allá de las cuestiones legales. Asimismo, el ex conductor de “La Peña de Morfi” considera que el perjudicado en este caso fue él, por el daño que sufrió su imagen.

Este domingo se emitió un nuevo programa de “Almorzando con Juana” por eltrece, en el que ocurrió un tenso cruce entre los invitados. Jey Mammon dio detalles de lo sucedido y aseguró que la víctima de lo sucedido es él. Además, indicó que la sociedad de hoy en día toma un testimonio como la verdad absoluta y, en esta ocasión, el testimonio no era correcto.

“No voy a salir a contar todo porque porque es una historia personal y también porque tengo mucho respeto por el tema. El tema de los abusos es un tema extremadamente serio y sensible y creo que hay que tomarlo desde ese lugar”, comenzó diciendo el invitado.

“Bueno yo presenté y se han escuchado audios en donde él (por Lucas Benvenuto) reconocía toda esa relación y la edad que tenía, hasta 24, 25 años que estaba conmigo. Y yo en un momento sentí como que tenía que soltar, porque la justicia me declaró inocente”, afirmó el conductor.

Mammon, visiblemente incómodo, defendió su inocencia aludiendo al hecho de que la justicia no lo condenó debido a la prescripción del caso. Sin embargo, la periodista Sampedro intervino para aclarar que la prescripción no equivale a una declaración de inocencia por parte de la justicia, sino simplemente a la falta de investigación debido al paso del tiempo.

“En este caso Lucas denuncia en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito?, ¿no existió? Esto que del juicio por la verdad. ¿En algún momento nos vamos a enterar de qué pasó?”, cuestionó Sampedro y abrió un interrogante en la mesa.

“A mí se me abren un montón de preguntas y lo digo tanto como periodista, como parte del movimiento feminista que habla de la cuestión de la víctima. O cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas. En una denuncia de abuso sexual en general no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica”, finalizó la idea.

Inmediatamente, Jey Mammon interrumpió a la periodista y dijo: “Perdón, pero en general se le cree a la víctima”. Sin embargo, Sampedro insistió nuevamente con refutar a Mammon. “Cuando vos decís ‘me declara la justicia inocente’, la justicia no te declara inocente, lo que la justicia dice es ´no voy a investigar porque esta causa prescribió'”, aseguró.

“Son conceptos erróneos. La justicia me declara inocente, preguntárselo a cualquier abogado, y por prescripción. Sí coincido con vos en que la justicia no Investiga, pero la justicia me declara inocente”, contradijo el implicado en el caso. La periodista trató de apaciguar las aguas y manifestó que no era su intención meterse en el caso particular de Jey Mammon. Sin embargo, el conductor argentino declaró: “Pero yo sí, porque casi me mato”.

El cruce se intensificó cuando se cuestionó la edad de Lucas Benvenuto al momento de conocer a Mammon, quien afirmó haberlo conocido cuando tenía 16 años y comenzado una relación cuando tenía 17. Valeria Sampedro cuestionó la moralidad de esta situación, mientras Mammon señalaba la falta de coherencia en cómo se juzgan estos casos.

“Jey ¿cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31 años?”, increpó la conductora de TN al denunciado en marzo de 2023 por Lucas Benvenuto, que lo acusó por abuso sexual. La discusión se amplió al debatir si un vínculo entre una persona de 16 años y otra de 31 era éticamente aceptable. Ante la pregunta de si el debate era moral o legal, Juana Viale intentó mediar, pero las discrepancias persistieron. “Perdón, ¿esto es un debate moral o es un debate legal?”, declaró Jey Mammon.