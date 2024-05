Lucas Benvenuto habló en las redes tras los polémicos dichos de Jey Mammón en televisión

El pasado fin de semana, Jey Mammon volvió a generar polémica en las redes sociales luego de lo comentado en el programa de Juana Viale al que fue invitado. Como era de esperarse, se habló del Caso Benvenuto y la figura no se guardó nada.

Varias horas después, Lucas Benvenuto apareció en las redes sociales y habló de su “sanación” sin apuntar directamente a Mammon. Tal como él lo mostró, estaba en Ushuaia.

“Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada”, aseguró.

Reapareció Lucas Benvenuto tras los dichos de Mammon. / Instagram

Sin mencionar ni una vez al presentador acusado, Benvenuto aseveró: “Imagínense si después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”.

Jey Mammón habló en televisión sobre el caso Benvenuto. / Captura

“Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear de nuevo por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no me cansé de buscar mi felicidad”, comentó mientras sonreía a la cámara y aseguraba que siempre mereció eso.

Antes de agradecer el apoyo de la gente, Lucas dejó un comentario muy filoso: “No me puedo desconcentrar, tengo que seguir sonriendo mientras otros agarran la lavandina”.

Las últimas palabras de Lucas Benvenuto en Instagram

Como era de esperarse, el joven quiso ocupar su red social para agradecer a todas esas personas que lo han apoyado durante el terrible proceso que vivió frente a las cámaras. “Gracias por todos esos mensajes. Gracias por toda esa cordura a la hora de conocer mi historia. Gracias a mi abogado, el doctor Javier Moral que llevamos tantos años en este ring donde solo intentamos buscar mi verdad, la verdad de ese niño que fui algún día y sin dudas, en el adulto que me convertí hoy”, expuso.

Para terminar, dijo: “Me siento inmenso, pleno y dispuesto a buscar sanar, desde otro lado. Nunca te olvides. Yo, sí te creo”.