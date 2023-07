Jey Mammón en los Martín Fierro: el desprecio de sus compañeros y la reacción de Lucas Benvenuto

La ceremonia de los Premios Martín Fierro se llevaron a cabo este domingo y finalmente Jey Mammón asistió a la fiesta tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual. Su presencia generó polémica, tanto en la fiesta como en las redes.

Lo curioso es que en la noche más esperada de la televisión nacional, el polémico mediático no apareció para el anuncio del ganador de “Mejor programa musical”, la categoría en la que “La peña del morfi” fue nomina pero no pudo ganar.

Jey Mammón en los Martín Fierro

El conductor llegó casi una hora después, sin pasar por la alfombra roja, y se sentó en la mesa del programa de Telefe. Hay que decir que en redes sociales se comentó que mientras el animador se acomodaba, la mesa del show de los domingos se había vaciado.

La historia de Jey Mammón en Instagram

Lo cierto es que luego circularon fotos donde Jey estuvo acompañado por la co-conductora Jessica Cirio y por el cocinero Rodrigo Gascón, compañeros suyos desde que se hizo cargo en 2022 tras la muerte de Gerardo Rozín.

Por otra parte, el animador también apareció en pantalla en un paneo y a lo lejos, donde se lo pudo ver sentado junto a Jesica Cirio, su excompañera.

La reacción de Lucas Benvenuto a la presencia de Jey Mammón en los Martín Fierro

Mientras se conocía la noticia de la asistencia de Jey Mammón en los Martín Fierro, en paralelo reapareció Lucas Benvenuto quien hizo un vivo en su cuenta de Instagram.

Allí, el joven se mostró con una cinta metálica en su boca y unos precintos de plástico en sus muñecas. Luego mostró una serie de carteles: “Los derechos del niño no deben ser vulnerados. Jamás. ¡Con los niños no! Los derechos del niño no deben ser vulnerados”, decían los mensajes escritos por el joven, quien no emitió ninguna palabra.

Lucas Benvenuto se expresó contra Jey Mammón

Por su lado, los cerca de 7 mil seguidores que se conectaron a su vivo le expresaron su apoyo y le desearon fuerzas en la lucha que decidió emprender desde hace unos meses, cuando denunció al artista por un caso de abuso sexual infantil.

