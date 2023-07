Ámbar de Benedectis asistió a los Martín Fierro con un look polémico y Mirtha Legrand la retó: “Está muy escotada”

Los Premios Martín Fierro 2023 se entregaron este domingo y el público en general lo pudo observar a través de la pantalla de Telefe.

En la previa, concretamente en la alfombra roja de estas premiaciones, Sofi Martínez e Iván de Pineda entrevistaron a diversos famosos que aparecían listos para ingresar a esta gala organizada por la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA).

Mirtha, Marcela, Juana y Ámbar en los Martín Fierro. (Captura Telefe)

Entre todas las figuras que se apersonaron en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires se destacaron sin duda Mirtha Legrand, quien no acudió sola, sino que fue acompañada por varios integrantes de su familia como su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis, quien maravilló a todos con su look.

Ámbar de Benedictis impactó con su outfit de gala en los Martín Fierro

Mirtha Legrand posó en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2023 con las cuatro generaciones de su familia y lanzando un divertido reto para su bisnieta, Ámbar de Benedictis.

“Estoy desde las dos de la tarde arreglándome. Creo que me he perdido solo dos Premios Martín Fierro, después vine todos los años estando nominada o no”, declaró la diva en la previa, mientras los noteros elogiaban uno por uno a las mujeres de su familia, hasta que repararon en el look de Ámbar de Benedictis, quien fue la más elogiada.

Juana Viale, Ámbar de Benedectis y Marcela Tinayre

Allí se la pudo observar a la joven lucir un atuendo compuesto por un conjunto de gamuza ‘total black’ conformado por un fino bandeau y falda larga tiro bajo con un corte en la pierna derecha que se une con un cordón. También, utilizó zapatos altos de tacón y un collar estilo chocker y pequeños aretes plateados como accesorios. La joven decidió utilizar el pelo recogido para lucir aún más su escotada figura.

“Mirala qué linda que está”, señaló la Chiqui, quien no pudo evitar reparar en el vestido de Ámbar y expresó un gracioso reto: “Está muy escotada”, lanzó la diva. “Y sí, abu, tengo escote”, respondió la bisnieta de Mirtha, mientras que Juana, su madre, la defendió alegando que “son nuevas generaciones”.

