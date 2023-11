Jey Mammon resucitó a Estelita y se burló de quienes lo marginan

Jey Mammon de a poco prepara todo para su gran vuelta que, por ahora, es sólo al teatro. Ahora, el conductor y músico, resucitó a su querido personaje “Estela” y con un ping pong, se burló de su condición de paria, y de quienes lo marginan del medio.

En el cruce con su personaje, Jey termina por preguntarle si tiene planes para el verano y ella le responde que está analizando las propuestas, pero que ya había hablado con Carna, el mítico y molesto personaje del ShowMatch del 2000.

Jey le cuenta a Estelita que tiene un proyecto para Carlos Paz y que hay un espacio ideal para ella. Estelita finge que la comunicación se corta y el clip se cierra con ella detrás de cámara, pidiéndole a alguien que lo bloquee de todos lados, de todas las redes sociales.

De esta manera, Jey intenta burlarse de su condición de paria. Porque si bien recibe mucho apoyo de famosos a través de sus redes sociales, nadie se quiere mostrar con él. El mayor ejemplo estuvo en los Martín Fierro, cuando Jey llegó y en la mesa de La Peña no quedó nadie. Hubo foto con Rodrigo Cascón y Jésica Cirio, pero la polémica no se hizo esperar.

Jey Mammon en los Martín Fierro 2023. (Instagram Jey Mammon)

Jey Mammon y el aguante de la gente

Jey nunca perdió el apoyo de su gente. En su cuenta de Instagram es normal leer mensaje de cariño hacia él y todo el hate para Telefe por haberlo sacado de la Peña. Ahora, no es la excepción.

“Me acuerdo en la pandemia, esperar todas las noches a Estelita para reirme un rato. Volve Jey”, “Me gustaría que TELEFE vea los comentarios para ver cómo te quiere la gente!!!! Pero parece que la corrupción, estafas, mentiras, lavado etc eso está bien visto en la Peña! Que bueno que vas a Carlos Paz”, “En telefe no le dieron ni una chance de hablar a Jey pero a la Cho rra de Cirio imputada por denuncias de corrupción y lavado de activos con la nuestra la siguen teniendo ahí, cuanta imparcialidad no? Volve Jey te amamos y te bancamos fuerte”.

Jey Mammon y un posteo que generó mucha sorpresa

Estos son sólo algunos de la catarata de mensajes que los fans de Jey dejaron en la publicación. El que escribió fue Fernando Burlando, quien fuese abogado de Jey en la causa y después dio un paso al costado. Su esposa, Barby Franco es una de las que siempre likea y comenta los posteos de su amigo Mammon.

Jey ya no se esconde y desde que anunció su vuelta al teatro, algo parece indicar que lo veremos cada vez más seguido.

