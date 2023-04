Lucas Benvenuto habló de todo con Karina Mazzocco tras los descargos de Jey Mammón: “Me da asco”

Lucas Benvenuto habló en un mano a mano con Karina Mazzocco para A La Tarde. El joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual amplió su testimonio y lo hizo en vivo desde Ushuaia para el programa de AméricaTV, donde habló de todo.

En una extensa entrevista, el joven se sinceró una vez más y habló en detalle de la denuncia mediática contra el actor, ya que la denuncia que hizo en su contra en 2020 no pudo seguir su curso por la prescripción.

En diálogo con la conductora, aseguró: “Siempre sentí que él era diferente al resto, porque se metió sentimentalmente”. De esta forma diferenció a Jey Mammón del resto de sus abusadores.

De esta manera, se refirió a la relación que mantuvo con Jey durante años, pero que de adulto pudo dar cuenta que no estaba bien que él tuviera 14 y el actor 32. “Entendí que lo que él había hecho también estaba mal y fue igual de doloroso que el resto”, dijo.

“¿Cuánta gente Lucas?”, preguntó Mazzocco. “Una vez lo trabajamos en terapia y una de las cosas que tenía que hacer era poner en palabras y dar los nombres, ser capaz de pronunciarlos con mi boca. Fueron varias sesiones y llegamos a una lista de alrededor de 40 personas”, reveló con profundo dolor.

“Y de esas personas, ¿cuántas tuvieron que estar privadas de su libertad o cuántas pagaron una condena por el daño que te hicieron?”, indagó la periodista. “Ninguno. Cabe decir que tampoco hice 40 denuncias porque a medida que iba denunciando, iba teniendo una devolución espantosa de la Justicia”, expresó.

Lucas Benvenuto apuntó contra Jey Mammón tras sus descargos públicos

Luego, Mazzocco le recordó el día que en su programa mencionó a Jey Mammón por primera vez, previo a que saliera a la luz la denuncia que el joven le hizo en 2020. “No planeo cuando hablo, lo hago cuando puedo”, explicó acerca del día que decidió hacer pública esta situación.

“¿De verdad que no hay posibilidades de que hagas un juicio por la verdad, aunque sé que querías un juicio de verdad”, preguntó Karina y Lucas confirmó que no lo hará. “Yo sé la verdad, yo se cuál es mi verdad. Denuncié, hablé, busqué ayuda”, dijo al respecto.

“Más adelante, en la nota contó que para él denunciar a Jey Mammón “fue igual de triste que las otras denuncias, no me hizo sentir ni mejor que peor”.

“Hoy con 30 años puedo entender que no podes tener ningún vínculo con un nene de 14 años. Escuchar hoy eso como un adulto me da asco, no puedo”, contó.

“Hablé porque no quería que haya otro Lucas”, explicó sobre el día que salió a hablar por el caso de Marcelo Corazza y terminó saliendo a la luz la denuncia que le había hecho a Jey Mammón.