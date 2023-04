Jey Mammón regresó a la Argentina y habló desde el aeropuerto: “Volví porque es mí país”

Jey Mammón viajó a Europa tras haber sido denunciado públicamente por presunto abuso sexual y en la madrugada de este lunes regresó al país. El conductor estuvo 12 días en el exterior, precisamente en España, donde intentó alejarse de la prensa y descansar luego de que salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto.

Tal como lo advirtió el día que dejó Argentina, no se fugó y regresó, incluso antes de los previsto. Jey Mammón aseguró que se ocupará del tema que lo enfrenta al joven de 30 años que lo denunció en los medios, donde aseguró que el humorista abusó de él cuando tenía 14 años.

“Volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, dijo ante la consulta de los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto.

“No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió. Y yo ir con todo lo que tenga”, dijo y despejó dudas.

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. A dónde más voy a volver si no es Argentina y acá estoy”, manifestó sobre los dichos de los últimos días.

Y no fue claro sobre lo que hará de ahora en adelante y aseguró que dará notas para contarlo. “Ya se van a enterar lo que venga a partir de ahora”, aseguró.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció públicamente a Jey Mammón.

Jey Mammón asegura que la gente le da apoyo y muestras de cariño en la calle

También le consultaron a Jey Mammón si sentía miedo de caminar por la calle y fue contundente con su respuesta. “Esto sí me parece importante decirlo. Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo. Ustedes ven cómo me manejo. Pueden decir lo que quieran, hasta inventar cosas como que yo pido que no entren argentinos al hotel donde estoy”, comenzó.

“Digan lo que quieran. Pero, les puedo pedir que no fomenten esto de: ‘Che, no te da miedo ir por la calle’”, les pidió a los periodistas.

“Me pasa todo el tiempo que la gente me trata bien, y si ustedes fomentan el ‘tenés miedo que te traten mal’, puede generar que alguno me trate mal. Por eso les quiero pedir esto. Que no instalemos esto del miedo. Porque esto sí me ocupa la mente”.