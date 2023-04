Lucas Benvenuto habló sobre la posibilidad de participar en Bailando por un Sueño con un duro descargo

En las últimas semanas, el nombre de Lucas Benvenuto tomó una gran relevancia. Sus declaraciones acerca de los abusos sufridos durante su infancia y su relación con Jey Mammon, a quien denunció judicialmente, dejaron expuesto al conductor, quien decidió irse del país por un tiempo, según informó Infobae.

La mediatización del caso colocaron a Benvenuto como una de las figuras del momento, y los rumores acerca de una posible participación en el nuevo Bailando por un sueño por América, hicieron que el joven de 30 años hiciera un fuerte descargo al respecto.

Lucas Benvenuto negó sus ganas de ser parte de El Bailando. Gentileza: La Nación.

Después de unas horas, fue el propio Lucas quien salió a hablar con respecto a su posible participación en el programa de Marcelo Tinelli. Así utilizó sus redes sociales para expresar un profundo descargo de lo que siente con este tema.

“Debido a la cantidad de mensajes y llamadas que estoy recibiendo me veo en la obligación de aclarar lo siguiente en un día como hoy que es el día del patinador y era síntoma de alegría para mí...” arrancó escribiendo Lucas sobre un fondo negro con letras blancas.

Y continuó: “No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Usuhaia... Tengo muchos proyectos personales. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño. N-O!!!.”, expresó con firmeza.

Lucas Benvenuto sobre el Bailando por un sueño. Gentileza: La Nación.

Lucas vive en Usuhaia y desde allí, está tratando de rearmar su vida. En pareja y con un trabajo que ama, da clases de patín artístico a nenas de diferentes edades y se gana la vida con lo que siempre quiso hacer: bailar.

Además de negar las posibilidades de presentarse en la pista más famosa, reflexionó: “Ya saben no aceptaría ninguna propuesta. Ahora... me gustaría decirles algo. ¿Qué tendría de malo que reciba una propuesta? ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad”.

Y luego, en letras mayúsculas como simbolizando un voz más fuerte y potente, agregó: “No podés tener familia. No podés sonreír. No podés tener pareja. No podés irte de viaje. No podés ser feliz!!!!”, destacó el joven con un sentido mensaje a todos sus seguidores.

Si bien su nombre resonó como una especulación en las redes sociales, dejó en clara su postura sobre lo que quiere hacer en este momento de su vida y, de paso, aprovechó para dejar una fuerte opinión.

Lucas Benvenuto es patinador profesional. Gentileza: La Nación.

Lucas continuó con sus reflexiones acerca de la situación que le toca vivir actualmente y cómo la está sobrellevando. “Basta de pensar que por haber pasado por lo que pasamos nos tenemos que privar de todas las cosas hermosas que tiene la vida, como ser feliz por ejemplo... ¡Me lo merezco al igual que vos!”, terminó junto a un corazón blanco para finalizar su mensaje.

Un rato después, subió un video en el que se lo ve patinando sobre una pista de hielo, con mucha felicidad. Sobre esas imágenes, el joven expresó: “Y ahora sí... cierro mis historias con un video de patín como tendría que haber sido”, en alusión al día del patinador y adjuntó un emoji de carita feliz con un beso.

Para termina con sus posteos, en otra de sus historias, Lucas reposteó el mensaje de una seguidora quien, en forma muy cálida lo alentaba a que participe del certamen de baile: “No vas por lo que te pasó, vas por sos un crack bailando”, le dijo.

Como respuesta el joven dijo: “Gracias por toda la cantidad de mensajes llenos de amor y buena energía. Son estos los mensajes que decido absorber y guardar en el corazón. Prometo en unos días responder más...estar más acá con ustedes, hasta podríamos hacer un video en vivo para juntarnos y charlar”, prometió.