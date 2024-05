Lali Espósito ganó un Gardel y en su discurso lo dio todo: “lesbicidio” y un palito para Milei

La noche del martes, Lali Espósito se coronó como la ganadora del Premio Gardel a Mejor Álbum Pop durante la prestigiosa gala de los Premios Gardel 2024.

En un emotivo discurso de aceptación, la artista no solo celebró su triunfo, sino que también aprovechó la ocasión para lanzar un poderoso mensaje en favor de los derechos de la comunidad LGBT.

Se vienen los "Premios Gardel 2024". / Archivo

“Le quiero dedicar este momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. Es cierto que esa palabra no está en el no sé qué del no sé cuánto de la Academia Española, pero está en la calle y en la vida de la gente”, declaró Lali, haciendo referencia a las víctimas de un trágico suceso en el barrio porteño de Barracas.

Las palabras de Lali resonaron profundamente, especialmente después de las críticas recibidas del presidente Javier Milei y su vocero presidencial, Manuel Adorni.

Este último había utilizado sus redes sociales para desacreditar el término “lesbicidio” por no estar reconocido por la Real Academia Española (RAE), en una respuesta a la diputada Romina Del Plá. Sin embargo, Lali contrarrestó esta crítica subrayando la relevancia y la realidad cotidiana del término para muchas personas.

“No nos acostumbremos a escuchar estas historias, porque es la vida de mucha gente. De nuestros amigos y nuestros amores, que merecen vivir en libertad. Le dedico este premio a la comunidad LGTB”, finalizó la cantante, visiblemente emocionada. Sus palabras fueron una llamada a la acción y un recordatorio de la lucha constante por la igualdad y la libertad.

Los premios Gardel 2024

Los Premios Gardel, celebrados este año en el Movistar Arena de Villa Crespo y transmitidos en vivo por Star+, fueron una plataforma ideal para que artistas como Lali Espósito amplifiquen sus voces y defiendan causas importantes.

En esta edición, la música no solo sirvió para celebrar el talento y la creatividad, sino también como un vehículo para el activismo y el cambio social.

Premios Gardel. Gardel de oro para Miranda (prensa premios Gardel)

Lali, con su carisma y valentía, no solo se destacó como una de las grandes ganadoras de la noche, sino también como una portavoz de los derechos humanos y la justicia social. Su discurso fue un reflejo del espíritu combativo y solidario que caracteriza a muchos artistas y ciudadanos en Argentina.