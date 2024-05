Nacho Nacif, el mendocino que busca hacer historia en Factor X con su música

Nada es de la noche a la mañana, las cualidades artísticas hay que cultivarlas. Y es lo que hace Nacho Nacif desde niño.

El joven mendocino, hoy es noticia por su participación en el reality Factor X de España, donde Lali Espósito es jurado. Allí probó suerte con su música y luego de varias galas continúa en la competencia.

Pero detrás de esa puerta que se abrió para que el público escuchara de manera masiva su música, Nacho supo desde chico que la música lo interpelaba. Desde los 4 años estudia canto, piano y guitarra, y en plena adolescencia se animó a componer su primer tema. De ahí no paró y hoy busca marcar un casillero más en su camino artístico.

De Mendoza al mundo con su música

Aunque confiesa que Mendoza es su lugar y extraña mucho de su vida cerca de la montaña, Nacho Nacif decidió abrirse camino desde adolescente, y a los 18 años se mudó a Buenos Aires para continuar sus estudios de música, producción musical y canto.

Fue ahí donde estrenó parte de sus primeros temas como “Hay un lugar”, “Makino” y la grabación de “Cuando Seamos Grandes” junto a Alejandro Lerner, en un proyecto impulsado por Unicef. Y aunque durante la pandemia decidió volver a Mendoza, fue a fines de 2020 cuando retomó su espíritu viajero, y se mudó por primera vez a España.

“A finales de 2020 me vine a Madrid, viajé a México, también estuve en Miami. Y a medida que viajaba seguía produciendo y componiendo, además de estudiar canto y actuación”, cuenta Nacho Nacif desde su departamento en Madrid, donde actualmente reside, y se llevó la atención de muchos al ver su participación en el reality Factor X.

En estos últimos cuatro años, la valija de Nacho acumuló miles de kilómetros. Su vida se dividió en distintas ciudades, en donde aprovechó a producir música y conectarse con otras realidades. En el medio, la partida de su papá lo marcó en lo personal, como uno de los momentos más difíciles. Todas experiencias que lleva a la música y comparte con su público.

Luego de pasar el verano en la provincia, el joven cantautor volvió a Madrid y decidió probar nuevamente suerte en un reality televisivo.

“El año pasado volví a Madrid, también estuve haciendo otros casting. En Operación Triunfo quedé dentro de los 50 primeros. Fue un casting de 15 mil personas. Grabé el casting final y no fui elegido dentro de los 16 que quedaron en la academia”, cuenta sobre su primera experiencia.

El mendocino que revolucionó Factor X

Nacho Nacif decidió nuevamente probar suerte en un reality de talentos. Fue así que hizo el casting y pasó varias instancias, para lograr concretar la primera gala en Factor X, un popular certamen televisivo de España, donde está temporada tiene como jurado a Lali Espósito.

El mendocino interpretó su tema propio “Madrid”, con el que cautivó al jurado y en especial a la artista argentina, con la que compartió una agradable charla y hasta un mate.

-¿Y cómo surgió la posibilidad de participar en Factor X?

-Con Factor X no iba a hacer el casting, pero muchos amigos que conocí en Operación Triunfo se presentaron, y una amiga me insistió, entonces me presenté. Lo que busco es una puerta para presentar mis temas, ese es mi principal objetivo. Por eso les dije que quería cantar mis canciones y accedieron. Les gustó mucho “Madrid”. Fueron muchas fases de prueba hasta la presentación que se emitió el otro día. Y todavía quedan otras etapas.

Lali le ofrece un mate al mendocino Nacho Nacif en Factor X España

-¿Podés adelantar como sigue?

-Seguí en las galas, me queda una gala el lunes próximo donde cantaré otra canción mía.

-¿Si te piden una canción de otro, lo haces?

-Sí, lógico que lo haría. Pero no es mi objetivo en este momento. Comencé haciendo covers en redes, YouTube y quiero mostrar mi faceta como compositor. Mi objetivo es ese, pero si tengo que hacerlo porque me lo piden, lo hago.

-¿Qué repercusiones tuvo la participación en el reality?

-Lo más loco que me pasó es que me llegue que la gente escucha mis canciones. Los números en Spotify se dispararon, en redes suben el tema. Una amiga en Paraguay me dijo que mi tema estaba sonando y lo estaban escuchando unos chicos. Eso es lo que me sorprende sinceramente.

Pero este es un camino que vengo transitando desde los 17 años, cuando saqué mi primer tema. Hoy tengo 23 años y es un camino que vengo sosteniendo y no es fácil. Requiere de un crecimiento personal grande, para lograr transmitir lo que querés. Se diferencia de otras disciplinas porque tenés que vivir, experimentar para poder ser lo más auténtico y real, para transmitir una historia con la que la gente resuene. Y ya es un camino aparte el aprender. Además, es una industria complicada, un día estás arriba, otro abajo. Y se pone muy en juego tu persona. Pero ya se como son las reglas del juego, me divierto y trato de aprovecharlo.

-¿Te gustaría hacer una participación con otros artistas?

-Obvio, tengo pensado varios feat, varias colaboraciones dentro del proyecto. Pero habrá algo de eso.

El mendocino continúa en carrera en el reality, y planea lanzar su primer disco.

-¿Qué podés contar de tu primer disco?

-Ya saqué cinco canciones que son “Objetivo olvidarte”, “Nada de ti”, “Diez AM”, “Madrid” y “Dame Más”. Y el 6 de junio voy a lanzar el single “Detrás de ti”, que tiene un video oficial. Me falta la otra mitad del disco, todavía no tengo fecha, pero espero que sea para fin de año. Muchos de los temas los compuse y grabé en estos años mientras viajaba. En este tiempo, además de estudiar en cada ciudad que visité, me reunía con compositores y productores de cada lugar, entonces de cada sitio escribí una canción. Tengo el ejercicio de escribir y producir permanente.

Creo que lo lindo que tiene el proyecto es lo artesanal, es una experiencia de vida, a través de los viajes, las canciones son testigos de cada cultura, artistas que han colaborado. Es un trabajo artesanal, diferente.

-¿Te inquieta lograr esa popularidad súbita que se produce en la música?

-No. Para mí es importante vivir el presente. En un momento sufrí ansiedad cuando me mudé a Buenos Aires, estaba solo en una ciudad desconocida, con un mundo distinto, donde estás expuesto, con guerra de egos. Y viví esa ansiedad, con la mente en un lugar que no me daba paz. Mi principal centro es disfrutar el camino, y lo hago.

Y lo que busco es crecer con la experiencia, disfrutarla, aprender y plasmarlo en la música soy feliz. Lógico que quiero trabajar en la música y darlo todo, pero hago las cosas desde el amor, desde la paz, desde un lugar donde quiero estar.

El mendocino sorprendió en el reality Factor X en España.

-¿Extrañas algo de Mendoza después de vivir en distintas ciudades?

-Sí. De Mendoza extraño mucho a mi familia, mis amigos fundamentalmente. Extraño mucho el parque y la montaña. Soy muy mendocino aunque viaje, siempre que puedo vuelvo, porque siento que es mi casa. Y en España me siento muy bien, la gente es muy abierta, también con mi música la reciben bien.

-¿Tenés ilusión de llegar a última instancia en el reality?

-Sí, obvio. Pero siento que ya gané de alguna manera, porque me conocen y la gente está escuchando mi música, que es lo que quiero. Y eso te queda, porque una buena canción trasciende, es como un buen perfume, te marca.

-¿Como es tu rutina?

-Compongo y produzco permanente. Estudio canto, también actuación, comedia musical, siempre buscando nuevos horizontes. También le dedico mucho tiempo a las redes, porque hoy en día pasa por ahí. Tenés que ser Tik Toker, instagramer, armando contenidos. Y también estoy programando un show. Tuve algunas presentaciones en Madrid, pero la idea es ir a la Argentina.

También hay una realidad en la que el artista tiene que vender tickets. Y es un trabajo que no hice todos estos años. Me dediqué a producir, a formarme, toqué en eventos más chicos, pero nunca con un show propio. Estoy volviendo a ese trabajo, y tengo un sentimiento encontrado, porque lo vivo con muchos nervios de crear un buen show para que la gente disfrute. Pero además del trabajo detrás, eso requiere mucho tiempo, también están las expectativas de cómo saldrá. Pero tengo ganas de hacerlo, de encontrarme con el público, porque ahí ocurre la magia, y sigo trabajando para eso.