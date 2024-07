Rosalía ya se olvidó de Rauw Alejandro y se mostró con su nuevo novio

“Baby, no me llames, que yo estoy ocupá', olvidando tus males” canta Rosalía en su tema más famoso (Despechá). Pues, al parecer, la artista española (para hacer honor a esa canción) no sólo se ha ocupado de olvidar los males de amor, sino también se ha encargado de procurarse un nuevo corazón.

Y es que hace justo un año, la revista People publicaba una noticia en exclusiva: Rosalía y Rauw Alejandro habían dejado de ser novios. Después de 3 años de amor, la pareja había decidido poner punto final a su relación sentimental. La cuestión no se quedó en el rumor o la noticia periodística, sino que horas después de salir la información a la luz, el cantante puertorriqueño también se pronunciaba sobre el asunto, confirmando su ruptura con la española.

En este julio, cuando se cumplen 365 días de su separación, Rosalía ha asistido junto a su nuevo amor, Jeremy Allen White a su primer evento juntos.

La cantante y el actor han sido dos de los invitados a la exclusiva fiesta The Prelude To The Olympics previa los Juegos Olímpicos 2024 en París, acaparando todas las miradas del evento.

Por primera vez desde que se publicaron las primeras fotos de ambos en Los Ángeles, la pareja se ha dejado ver en una fiesta, confirmando su relación sentimental. Aunque no se han fotografiado juntos, han disfrutado de la velada junto a otros rostros conocidos como LeBron James, Novak Djokovic, Serena Williams, Ian Thorpe, Tyrese Haliburton. Steven Spielberg, Mick Jagger, Spike Lee, Zendaya, Snoop Dogg, Tyla, Queen Latifah, Alan Cumming y Charlize Theron, entre otros.

Fue en octubre de 2023 cuando comenzaron a salir las primeras fotografías de Rosalía y Jeremy Allen White, tres meses después de confirmarse su ruptura de compromiso con Rauw Alejandro, con el que iba a pasar por el altar. Desde entonces, la pareja ha sido pillada en numerosas ocasiones disfrutando de diferentes planes por Los Ángeles.

Aún así, la artista y el actor han decidido llevar su romance en la más estricta intimidad y ayer fue la primera vez coincidieron juntos en un evento. Aunque llegaron por separado y posaron por separado, disfrutaron de la velada juntos.