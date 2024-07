Sin piedad, Pedro Rosemblat reveló cuál es el mayor y más íntimo defecto de Lali Espósito

Pedro Rosemblat sorprendió a los más de 12 millones de seguidores de Lali Espósito al revelar la más grande “limitación” de la artista. El periodista tomó el celular de su pareja y contó un secreto íntimo de la cantante, que hasta el momento nadie sabía y hasta lo calificó como “un problema”.

Lali está en Argentina y recibió la invitación del Four Seasons Buenos Aires para pasar una noche especial en una de sus habitaciones y lo mismo ocurrió con el restaurante del hotel, adonde fue a comer junto su novio.

Pero no todo salió como esperaban, ya que no lograron crear el contenido que buscaban para agradecer y estar a la altura de tal invitación. Ante esta situación, Pedro Rosemblat no solo culpó a su pareja, sino contó que para él esta es la más grande limitación de la actriz, la de ser influencer.

Pedro Rosemblat fue picante con Lali Espósito

Los famosos e ifluencers reciben invitaciones a eventos o restaurantes, entre otros, a cambio que promocionen en sus redes el lugar y sus prestaciones. Eso es justamente lo que esperaban de Lali con esta invitación, pero tuvieron algunos problemas al momento de grabar el contenido.

“Tenemos un problema, les quiero contar que nos han invitado a comer, a Mariana la invitaron a comer. Ella es una persona con incontables talentos que no voy a describir en este video... canta, baila, es graciosa, es carismática”, resaltó Pedro, visiblemente enamorado.

“Pero como todas las personas tiene algunas limitaciones. En este caso, es una mala influencer”, lanzó tajante el periodista luego de haber resaltado algunas de las virtudes de su pareja.

Y fue más allá al detallar las razón por las que considera que su novia no es buena influencer: “Como influencer no es buena. No filma la carne, filma el tenedor, saca una foto oscura, se saca una selfie tomando vino y parece más bien una persona con problemas de alcoholismo que cool”.

“No sabemos muy bien cómo explicar que hemos comido muy rico acá, no?”, agregó preocupado por cómo iban a agradecer la invitación. Lejos de molestarse, Lali sacó lo bueno de lo ocurrido y aseguró: “Me sirve todo lo que estás diciendo”.

Luego, subieron un video en el que Lali degustaba uno de los postres de la carta y se los vio divertidos intentando captar el grato momento que estaban compartiendo.