Cada cuánto tiene relaciones Lali Espósito: su respuesta causó revuelo en la TV española

Lali Espósito no solo es reconocida por ser una gran cantante y actriz sino también por su enorme carisma y gracia. En la actualidad, no para de aumentar su fandom tanto en Argentina como en Europa.

Espósito es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más talentosas y que ya se confirmó como la referente del pop en nuestro país. Todo lo que toca lo convierte en oro. La joven cantante participó recientemente del pregón del Orgullo LGTBIQ+ donde leyó un profundo mensaje en el que se refería a la libertad y a su bisexualidad.

Lali brilló con su look más trendy

Lali Espósito es bisexual

En septiembre, Lali fue a “Nadie dice nada”, el programa de Luzu TV, y habló a corazón abierto con Nicolás Occhiato, Nacho Elizalde, Flor Jazmín y Nati Jota sobre su sexualidad.

La compositora, que acababa de lanzar su canción N5, señaló: “Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea”. “No aceptaba que me gustaban las minas”, declaró en “Nadie dice Nada” (Luzu TV).

Lali Espósito desde Valencia.

“Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera...”, sumó.

Y reconoció que “me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad. Era como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones, de manera inconsciente también...”.

“Es que yo era la construcción de la chica de la tele que era políticamente correcta...”,, reflexionó. Y agregó: “En los últimos años, me di cuenta de que en mi música, yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación”.

Lali brilló con un vestido corto fucsia

Cada cuánto tiene sexo Lali Espósito

Durante una entrevista del programa español “La Resistencia”, conducido por David Broncano, Lali reveló una de sus mayores intimidades.

Espósito no sólo habló de su gran presente como cantante y actriz sino que, también, se sometió a unas preguntas más atrevidas. “¿Dinero en el banco?”, quiso saber Broncano. Y Espósito dijo: “Siempre la invertí muy bien: le compré la casita a mis papás, me compré mi propia casita. Si tengo que decir una cifra... 20 millones de pesos de mierda, devaluados, que no sirven de nada. Por ahí son dos euros de mierda“, dijo riéndose.

A continuación, el conductor indagó: “¿Relaciones sexuales en el último mes?”. Sin dudarlo, Lali dijo: “Muchas, todos los días”. “¿También en pesos devaluados?”, bromeó el conductor en relación a su respuesta anterior. “En dólar blue, en bitcoin”, la siguió Lali. Y después ahondó: “Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Bueno, no treinta de treinta, pero sí muchos días. Soy una persona muy sexual, la paso bien. Me la paso follando”, dijo haciendo gala de los españolismos que se le pegaron durante su estadía.

