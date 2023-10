Ángel De Brito en Luzu: prendió el ventilador y está hablando de todo

En la modalidad de conductor invitado, Ángel De Brito está en el programa “Nadie Dice Nada” de Nicolás Occhiato en Luzu Tv. Al estudio llegó acompañado de Pepe Ochoa y de Fede Bongiorno, dos de sus productores y que le manejan las redes del Ejercito de Lam.

El conductor de LAM no quiso dar más vueltas y fue directo al hueso. Le preguntó, sin filtro, a Nico Occhiato si estaba con Flor Jazmín Peña. Nerviosos y enredándose al hablar, negaron que haya algo entre ellos, pero Ángel no les creyó y les confesó que, para él, algo pasó y no concretaron.

Con una cintura increíble, pudieron salir del momento y lograron desviar la atención hacia otro lado. Y uno de los temas que salió fue la pareja de De Brito.

De Brito blanqueó que está casado

En un momento, Nacho Elizalde quiso saber más de la vida privada del conductor. El panelista quiso saber sobre la vida amorosa de Ángel, quien, de manera pilla, dio a entender que estaba solo y que le gustaban un montón, pero después terminó por aclarar que hace 20 años está con la misma persona.

Ángel de Brito

“Está casado” soltó Occhiato medio en pregunta, medio en afirmación, y Ángel De Brito reconoció que sí está casado. Sin dar nombre, sí contó que esta persona no tiene nada que ver con el ambiente.

Nati Jota, la ex de la discordia

Otro de los temas que salió fue el de las ex participantes de Luzu, y una de ellas es Nati Jota, que ahora está en OLGA con Migue Granados.

La periodista lució un traje de baño ideal para los días de calor.

Nico Occhiato quiso ser políticamente correcto y dijo que se fue bien, pero nadie le creyó. En ese momento, Pepe Ocho dio su top tres de personas que explotan los escándalos para hacer negocios y puso a Nati Jota en el segundo lugar, mientras que a Estefanía Berardi la puso en primer lugar.

Laura Fernández, la ex amiga de Pepe Ochoa

En el tren de confesiones, Pepe Ochoa contó que era íntimo amigo de Laura Fernández, pero que durante su pareja con Nicolás Cabré le dejó de hablar, hasta que tuvieron que trabajar juntos y ahí se pudrió todo porque, según el panelista, lo hizo echar.

En este momento, el conductor sigue al aire, y hablando de todo.

Seguí Leyendo