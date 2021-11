La misteriosa vida de Ángel de Brito: ¿qué se sabe del rey del espectáculo?

No hay dudas de que, actualmente, Ángel de Brito es el rey de los chimentos. Repleto de contactos en el mundo de la farándula argentina, el conductor de “Los Ángeles a la Mañana” sabe mucho más de lo que cuenta en su programa. Además del exitoso ciclo emitido por eltrece, el periodista es jurado de “La Academia de Showmatch”, donde habla de todo con Pampita, y hasta hace poco estaba al frente de “El Espectador”, por CNN Radio.

Pero, ¿qué se sabe de la vida privada de Ángel de Brito? Paradójicamente, poco y nada. “Tengo una hermosa familia. Un millón de amigos que nada tienen que ver con este medio. Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás”, aseguró a fines de septiembre de este año en un cara a cara con Graciela Borges para el ciclo de entrevistas íntimas “Confesiones”.

“Tuve una infancia maravillosa. Tengo los mejores padres del mundo, que me criaron con mucha libertad. Eso me marcó mucho el carácter, que me dejaban hacer, elegir. La vocación vino sola, desde chico supe que quería dedicarme a la tele. Después, fue una infancia totalmente normal, como cualquier chico que juega con sus amigos, que va al colegio, que tiene hermanos, tíos, primos”, conto el periodista durante ese encuentro en el Teatro Coliseo.

Ángel De Brito, acompañado por sus "angelitas".

¿Ángel de Brito está en pareja?

Otro de los aspectos de su vida privada que el conductor mantiene bajo siete llaves es su pareja. En agosto de este año, Nancy Pazos cargó con todo contra su ex compañero y, por defender a Florencia Peña, lanzó al aire de Intrusos: “Ángel de Brito, chicos, (...) Hay que ser mala gente. El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se casó. ¿Dónde están los códigos?”.

La situación derivó en una carta documento, pero generó mucha intriga entre el público. Fue entonces que varios seguidores del jurado de Showmatch le preguntaron si estaba en pareja en su clásico “Ángel responde” en Instagram. “Sí, lo conté mil veces. ¡Repleto de amor! No voy a buscar a la tele ni en las redes”, sostuvo el periodista.

Ángel de Brito respondió a sus seguidores cuando le preguntaron por su situación sentimental.

“No tengo ningún tipo de prejuicio. No es que me ando ocultando o escondiendo. Ya se publicaron fotos y lo dejé pasar. Una vez me hicieron una guardia periodística y cuando la leí la nota no tenía nada que ver con la situación real. Cuando vas por la calle no te vas riendo ni posando”, explicó días atrás al visitar el programa de Pampita.

En ese sentido, Ángel de Brito solo le contó a la modelo y conductora que se enamoró por primera vez a los 25 años, y que nunca sufrió por amor porque él decidió terminar la relación. “No se sabe nada de mí por decisión propia. Tiene que ver con mi carácter además. Soy reservado, tranquilo, callado”, concluyó.

Ángel de Brito de paseo con su ¿marido?

El casamiento en secreto de Ángel de Brito

El periodista se casó el 4 de junio de 2019 con el estilista Javier Medina. Luego, los novios llevaron a cabo una ceremonia súper íntima en el Chateau de Puerto Madero, donde solo asistieron un grupo reducido de seres queridos, que habrían tenido prohibido el uso del celular para evitar cualquier filtración. De hecho, la noticia trascendió a los medios días después del casamiento, y fue entonces que Paparazzi los captó juntos paseando por el barrio porteño de Palermo.

Y aunque Ángel nunca habla ni se muestra con Javier, sí se lo puede ver en varias fotos de las “angelitas” en Instagram, en eventos o reuniones de amigos. Eso sí, el estilista mantiene su cuenta en privado, para que nadie pueda inmiscuirse en su vida.