Ángel de Brito no se quedó atrás y apuntó contra todos por el asesinato de Morena en Lanús

Durante esta semana, se reportó el trágico fallecimiento de Morena Domínguez, una niña de 11 años, quien perdió la vida en las inmediaciones de su escuela luego de haber sido asaltada por dos individuos en motocicleta. Este caso produjo una amplia y conmocionada reacción en todo el pueblo argentino.

En esta ocasión, Ángel de Brito optó por usar su cuenta de Twitter y apuntar contra los políticos que no actuaron como corresponde para evitar cualquier tipo de ataque similar al que sufrió la pequeña en Lanús.

El periodista abordó el incidente, expresando críticas hacia los políticos y entregando un mensaje duro y directo de cara a las próximas elecciones. Para esto, republicó una noticia de un medio de comunicación donde Anibal Fernández aseguraba que no tenía razones para involucrarse en este caso. “Esto son: lacras. Fuera!”, agregó al reposteo el comunicador a cargo de LAM.

Algunos minutos más tarde, se tomó el tiemp de repostear el comunicado que expresó Axel Kicillof que dice El Gobierno Provincial está coordinando tareas y esfuerzos con el Gobierno de Lanús” y agregó: “Si realmente están en desacuerdo en cómo vivimos, voten candidatos y partidos que no gobernaron nunca. De lo contrario, alimentamos una rueda que no termina jamás”.

Unas líneas más abajo, terminó el tuit agregando “El #QueSeVayanTodos es en las urnas, con la democracia como escudo para eliminar chorros, asesinos e ineficientes”. Como era de esperarse, muchos usuarios lo atacaron y acusaron de que votará a Javier Milei.

“No lo voto, y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la política”, fue tajante el periodista y luego se dedicó a responder a otros internautas.

Al comenzar el programa “Intrusos”, Florencia de la V emitió un fuerte descargo en relación al trágico suceso de la niña de 11 años que perdió la vida después de ser asaltada en Lanús, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La conductora no se guardó nada.

Flor de la V y su descargo contra los políticos. / Captura

“Espero que estén mirando, que esté viendo Alberto Fernández y todos los candidatos. Deberían pronunciar hoy mismo, deberían dar la cara y salir a hablar por los ciudadanos, porque esto no puede pasar es una vergüenza lo que está sucediendo”, fueron sus primeras palabras.

En medio de una notable bronca y casi con lágrimas en los ojos, Flor continuó diciendo: “Ustedes son una vergüenza, hipócritas y caraduras, todos del primero al último. Años que llevamos así años, debería darles vergüenza”.

